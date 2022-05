Docente de la Uagrm niega discriminación contra estudiante y la acusa de maleducada

“Desde que exigí que se prendan las cámaras para conocer a los alumnos, ella en su argumento dice: ‘Estoy en el micro, estoy cocinando’, y cuando da mal su examen pide otra oportunidad bajo el argumento de que no estaba preparada porque trabaja, porque vende comida, siempre tiene un argumento y está distraída con su gato”, afirmó.

Agregó que el término de “vómito” que ella usó para referirse a la estudiante surgió porque ésta supuestamente ofendió a una de las mejores alumnas de la carrera.

“Anda molestando a una de mis mejores estudiantes que tiene 90 y hasta 100 en sus notas, de quien dijo que eso es resultado porque vive con todos los docentes y eso fue lo que me provocó vómito, no es que ella me da ganas de vomitar. Me enfermé del estómago porque tengo que verla y no sabía con qué palabra describirla y es cuando se presta a grabar el audio y en eso están metidos los estudiantes dinosaurios”, afirmó.

En ese contexto, indicó que en la carrera hay un centro de estudiantes que anda “socapando” este tipo de comportamientos, ya que otro de los casos es que también hay un alumno que siempre entra a clases en estadio de ebriedad, quien tiene apoyo de este centro y no se le hace nada.