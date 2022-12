$!¿Dónde está Tito? dueños y aerolínea buscan a un gatito que se perdió durante un vuelo

Según la dueña de Tito, a las 21: 30 del pasado jueves, ella y su gatito debían tomar un vuelo de BoA, pero no contaron con que el vuelo sufriría un retraso de “más de dos horas”.

Su mascota se encontraba en un canil, sedado. “Solicité que me cambien el vuelo, para no seguir esperando, sin embargo me decían que en 20 minutos salíamos y que tenga paciencia”, relató la dueña en una publicación de redes sociales.

Ya en Santa Cruz, la dueña esperó a su gatito, pero recibió un canil vacío. Allí le informaron que el felino se había extraviado en Tarija.

La queja fue publicada la mañana de este sábado e indica que durante este tiempo no recibió ni una sola llamada de BoA. “Por favor amigos ayúdenme compartiendo para que así BoA se haga responsable y me ayuden a encontrar a Tito, y además que no vuelva a pasar con otro animalito”, concluyó.