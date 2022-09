Dos concejales de Arias insisten con la norma de edificios, una dice que él sabía

Dos concejales de la bancada mayoritaria Por el Bien Común-Somos Pueblo, Óscar Sogliano y Lucía Mamani insisten y defienden la norma que permite la construcción de edificios sin restricción en 10 zonas de La Paz y que no será promulgada por el Alcalde. La legisladora -que es proyectista de la ordenanza- dijo que Iván Arias conocía sobre la norma.

“Esta ordenanza la hemos planeado y la hemos socializado con el Alcalde. Mi persona en cada reunión de bancada lo ha ido socializando con los concejales (del partido). No sé qué ha pasado, no sé dónde se perdieron”, dijo a Página Siete la concejala de la agrupación de Arias, Lucía Mamani.

La legisladora municipal aseguró que el Alcalde conocía de la propuesta. “Yo le dije al Alcalde, voy a presentar una ordenanza para que podamos hacer la elevación de construcciones. La estoy trabajando, Alcalde, le dije”, relató.

Este medio intentó comunicarse con Arias para conocer su contraparte, pero no hubo una respuesta desde el municipio. Aunque, el martes, el burgomaestre dijo desconocer ese proyecto.

Mamani afirmó que presentó el proyecto de actualización de construcción de nueve de las más de 200 zonas de La Paz. “No sé lo que pasa. No me han hecho caso o realmente me están haciendo a un lado”, cuestionó.

El 9 de septiembre, Mamani presentó al Concejo el proyecto de actualización de construcciones. La norma fue aprobada por cinco concejales, Mamani, Sogliano, Lucio Quispe y Lourdes Chambilla de la bancada mayoritaria y Pierre Chaín de la bancada del MAS.

La norma fue observada porque no había una planificación. Según los expertos, las construcciones eran irrestrictas en 10 zonas paceñas. La presidenta del Concejo, Yelka Maric, aseguró que halló al menos cinco irregularidades en el proceso de aprobación de la ordenanza, por lo que anunció posibles procesos contra los concejales que votaron a favor. Decidió no firmar el proyecto ni enviarlo al ejecutivo, además dijo que lo devolverá al Concejo. Y Arias reiteró que no aprobará esa disposición.

“Ésa es decisión del Alcalde, yo ya he puesto el proyecto en la mesa”, reiteró Mamani, ayer tras una socialización de la norma ante vecinos del control social.

Sobre las irregularidades denunciadas por Maric, Sogliano dijo que fue “una apreciación personal que no atañe a la bancada mayoritaria y que está fuera de la normativa y procedimientos del reglamento interno del Concejo”. Añadió que Maric es una de los once concejales que están en el cuerpo colegiado.

Afirmó que en la votación no hubo un voto de rechazo a la actualización de la norma. Recordó que cinco aprobaron y cinco se abstuvieron. “Por lo tanto el procedimiento le indica a la presidenta que debe remitir sí o sí al ejecutivo y éste tiene 10 días para rechazar o aprobar y eso debe volver al Concejo para ser tratada. Lo demás es subjetivo”, indicó.

Recordó que en el Concejo, él lo único que hace es contar los votos. “ La presidenta del Concejo llamó a votación, yo como secretario conté los votos y ella es la que aprueba la ordenanza. Lastimosamente después de aprobar debieron llamarla sus amigos y tal vez le dieron un jaloncito de orejas”, explicó y aseguró que por eso no la firmó.

Sogliano aclaró que lo único que hizo esta ordenanza es lo que manda la ley de Uso de Suelos y que no se hizo hace 10 años. “Ya que había intereses ocultos y poderes económicos que no les interesa el desarrollo de la ciudad, sino que quieren monopolizar los recursos y las construcciones. Eso hizo que ahora no se trate la normativa”, dijo. Añadió que por eso en estos últimos días se hicieron declaraciones “mentirosas y antojadizas de algunas autoridades”, las cuales las dará a conocer hoy con detalle en una conferencia de prensa.

Arias indicó hace unos días que se reuniría con su bancada para tratar el tema. Sogliano dijo: “Respetamos el punto de vista del Alcalde” y agregó que le parece buena la idea de conformar un Comité Ciudadano para trabajar la normativa, pero no sólo con expertos sino con la gente, las organizaciones sociales. Ayer, en la socialización de la norma a la gente de Control Social, los concejales fueron aplaudidos.