Dos jóvenes hallan a Álex; la Policía se atribuye el rescate

Joaquín y José, dos jóvenes repartidores de desayuno escolar, hallaron ayer al bebé Álex Tintaya, de tres meses, raptado el martes, pero la Policía, a través del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, se atribuyó el rescate del menor. Abel Loma, abogado de la niña Daylín, plagiada hace ocho meses, criticó que la fuerza anticrimen se jacte de la resolución del último caso.

Eran las 6:30, cuando los dos jóvenes que diariamente llevan el desayuno escolar a unidades educativas de Miraflores encontraron a Álex, que envuelto en bayetas lloraba en una de las frías gradas que conducen a la escuela Panamá. “Escuchamos el llanto y nos acercamos y vimos a un bebé. Hacía tanto frío que lo abracé para calentarlo”, contó Joaquín. Unos minutos después lo llevaron al vehículo que manejan y encendieron la calefacción para calentar al niño que había sido raptado el martes en la plaza Eguino.

Después, los vecinos llamaron a la Policía, que llegó al lugar y después condujo a los jóvenes y al bebé hasta la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), desde donde contactaron a los familiares de Álex para verificar que era el bebé que había sido secuestrado.

Del Castillo alaba a la Policía

Unas horas después, Joaquín y José volvieron a sus tareas como repartidores del desayuno escolar, mientras que el Ministerio de Gobierno preparaba la conferencia de prensa para la entrega de Álex a sus familiares.

Del Castillo contó todos los detalles del caso y anunció incluso la recompensa de 10 mil dólares a quienes den información sobre la mujer que raptó al menor de edad. En su informe, la autoridad no mencionó públicamente a los jóvenes que hallaron al niño, solo se refirió de manera general a “vecinos y vecinas”.

“Se han activado todos los cánones de búsqueda para dar con la implicada, por supuesto, para recuperar al bebé y fue así que el día de hoy (ayer) al promediar (sic) las 6:35 personal policial respondió inmediatamente al llamado de las y los vecinos de Miraflores, quienes manifestaron que en las inmediaciones de la avenida Iturralde, del colegio Panamá, encontraron un bebé de tan solo tres meses de edad que lloraba”, complementó Del Castillo.

El director de la Felcc en La Paz, coronel Rolando Rojas, sostuvo anoche que la secuestradora “presionada” por los operativos policiales decidió abandonar el bebé en ese sector de Miraflores.

Luego de haber hecho la verificación con la huella plantar del menor, la Policía entregó el bebé a la hermana de la madre. La Policía aprehendió además a un chofer que presuntamente llevó a la mujer que secuestró al niño Álex.

Crítica

Abel Loma, abogado de la familia de la niña Daylín, que desapareció hace ocho meses en La Paz, criticó que la Policía se haya atribuido el rescate del bebé Álex Tintaya y que además haya anunciado la recompensa de 10 mil dólares por dar información sobre la raptora del niño.

“Está claro que los vecinos encontraron al bebé, no ha sido la Policía ni ningún operativo, recién el operativo de análisis e inteligencia criminal se constituyó al lugar para poder recabar alguna información”, sostuvo Loma, para quien el rapto de Álex fue similar al que sufrió Daylín en diciembre de 2021.

Loma cuestionó el anuncio de recompensa. “El ministro de Gobierno (Del Castillo) habla de otros 10 mil dólares, quisiera pedirle públicamente a él que nos diga en qué cuenta exactamente se encuentran los 10 mil dólares, o de dónde los va a sacar, porque en el caso de la bebé Daylín no hubo los 10 mil dólares. Me parece una demagogia y una irresponsabilidad de parte del ministro hablar de recompensa, cuando la propia población está encontrando al bebé Álex y decir que la Policía hizo el operativo, me parece un insulto a la población”.

Loma esperaba reunirse ayer con el director de la Felcc, coronel Rojas, para hablar de las tareas de búsqueda de la niña Daylín, pero luego de esperar media hora se retiró de las oficinas de la fuerza anticrimen, según informó.