Han pasado dos meses desde que el magisterio urbano decidió salir a las calles para protestar contra la actualización de los contenidos de la malla curricular. Desde entonces los maestros no dan tregua en sus movilizaciones y este jueves volvieron a marchar e incluso se arrodillaron ante la Policía pidiendo ser escuchados. Anuncian el tapiado de tres de sus dirigentes y la solicitud de reunión con la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.

“Ya son dos meses de nuestras protestas y hasta la fecha no fuimos escuchados por el Gobierno”, afirmó uno de los dirigentes de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbanos de Bolivia (CETUB), Rolando Reynoso.

Resaltó que desde entonces las protestas no han cesado. “Delegaciones de las 31 Federaciones del país han llegado a la Sede de Gobierno para solicitar al Ministro de Educación (Édgar Pary) que suspenda la aplicación de la nueva malla curricular, como principal de otros cinco pedidos, pero no fuimos escuchados”, dijo aunque aseguró que hubo algunos avances, “pero no fueron suficientes”.