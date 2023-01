La dueña del gato Tito, Andrea Iturre, cargó este sábado contra Boliviana de Aviación (Boa) y aseguró que la aerolínea no ayuda en la búsqueda de su mascota desde el 17 de diciembre. La joven sostuvo que “la búsqueda continúa” y agradeció a los voluntarios que la estuvieron acompañando.

“A casi un mes de estar separada de mi gatito, la búsqueda continúa. Yo no he parado ni pararé de buscarlo hasta poder reencontrarme con él. Quiero aclarar que Boa no participa de la búsqueda desde el 17 de diciembre, yo no recibo ningún tipo de apoyo por parte de la aerolínea y es por esto que decido organizar los grupos de voluntarios”, manifestó en un video.

Las declaraciones de Iturri se producen después de que la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) informara el viernes que logró que la aerolínea y la dueña lleguen a una conciliación administrativa. La institución aseguró que la búsqueda del felino continuará y sancionó a la estatal aérea con el pago de 50 mil bolivianos.

Al respecto, la joven aclaró que el monto del acuerdo corresponde a los gastos que tuvo hasta el momento y explicó que ella no tiene relación con la multa instaurada por la ATT.

“Si se llegó a un acuerdo con la aerolínea respecto a la reposición de gastos, el cálculo se hizo netamente sobre los gastos que yo tuve hasta la fecha. Quiero aclarar que si yo acepté este acuerdo es porque ellos son los directos responsables del perjuicio laboral, familiar y económico que yo estoy viviendo”, indicó.