Edificios: Concejo promulga ley y Arias acusa a su “gente” de incitarlo a robar

El Concejo municipal de La Paz promulgó ayer la ordenanza municipal 046, que permite construcciones irrestrictas. Horas después, el alcalde de La Paz, Iván Arias, acusó a su “gente” de incitarlo a robar.

En la sesión, además de dos legisladores del MAS y la disidente Lourdes Chambilla, tres concejales del partido del Alcalde promulgaron la norma.

La presidenta del Concejo Municipal, Yelka Maric, informó ayer que en la sesión 88/2022 el concejal Javier Escalier “ha firmado la promulgación de la ordenanza 046”.

Una ordenanza que –según Maric– fue irregular, porque “ingresó a sesión con dispensación, a ocultas de seis concejales, del órgano ejecutivo y de la ciudadanía”. Lamentó que Escalier y “extrañamente” también el concejal de la bancada mayoritaria, Lucio Quispe, haya dado cuórum para que se realice esta sesión. “Cuando Quispe presentó su moción de consideración en una anterior sesión”, dijo.

Ante esa situación, Maric aseguró que es una pena que ambos concejales hayan dado cuórum para un atropello en la ciudad, ya que esta norma da muchos perjuicios a la urbe.

A su turno, el concejal Escalier aseguró que como vicepresidente y pese a no estar de acuerdo con la norma, tuvo que promulgarla, porque Maric estuvo ausente durante dos semanas.

“Lamentablemente, no se movía nada en el Concejo hasta que no se promulgue esta normativa, yo sólo he dado una salvedad”, dijo Escalier y aseguró que está cansado de que la presidenta del concejo “los haya tenido en el limbo tantos días”.

La norma es cuestionada por muchos sectores de la sociedad civil, ingenieros, arquitectos, e incluso ayer el rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Óscar Heredia, afirmó que de promulgarse la norma entra en riesgo la ciudad, luego de un análisis con expertos y entendidos del tema.

Escalier dijo que debido a los pasos procedimentales tenía que promulgarse, “no hacerlo era someterme a un proceso incumplimiento de deberes”. Advirtió que tras la aprobación de la norma, por más de 40 días, el burgomaestre no hizo nada para frenar la ordenanza.

Luego de la promulgación de la norma, Arias salió en conferencia junto a algunos secretarios municipales.

“No les importa porque al final lo que prima es la plata, eso es lo que nos está destruyendo a nosotros, por eso he decido romper (con ellos); y paceños y paceñas sepan quiénes los están traicionando, sepan quiénes han aprobado esta ordenanza, que no piensa en el bien común”, dijo el burgomaestre muy molesto botando dinero de alasitas.

Arias dijo a los concejales de su partido que promulgaron la norma “que no confundan concertación con estupidez, silencio con complicidad”. “Gente me ha apoyado en la campaña, pero no es para que yo robe, gente que me ha apoyado, pero no es para asaltar la alcaldía”, indicó y no dio nombres.

Recordó que él les buscó para las elecciones municipales porque pensó que podrían aportar a la ciudad. “Y ahora miren lo que están haciendo, tomaremos las medidas pertinentes, las medidas legales”, advirtió y aseguró que este hecho no quedará en la impunidad.

Al mostrar un vaso con agua, Arias dijo que evitaron que la corrupción les manche. “Pero no, la corrupción y la falta de fe nos ha manchado y esto la ciudad de La Paz lo sabe”, dijo. También mostró la imagen de un burro y levantando la ordenanza entre sus manos la rompió en pedazos.

Tanto Maric como Escalier indicaron que la norma aún no rige y el alcalde tiene 48 horas para publicarla, momento en el que entrará en vigencia.

El Colegio de Arquitectos de La Paz dijo que presentará una acción popular contra esa norma. “Será una vez que salga a la vida”, según Henrri Colpari.