El ministro de Educación, Edgar Pary, anunció este viernes que no habrá un incremento en las pensiones escolares de la gestión 2023, en las unidades educativas particulares.

“Queremos desmentir cuando nuestro viceministro (Bartolomé Puma) dijo que nos vamos a reunir con el Ministerio de Economía para determinar la pensiones, es totalmente falso. El ministerio no tiene nada que ver con el incremento de pensiones, la tuición es exclusivamente del Ministerio de Educación. Ratificamos que para 2023 no existe (el incremento) para 2023 no hay el Índice de Inflación de 2022, por lo tanto, no podemos realizar un incremento”, afirmó el ministro Pary, en conferencia de prensa realizada en la ciudad de Potosí, donde la autoridad se encuentra en esta jornada.