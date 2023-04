El viceministro de Educación Regular, Bartolomé Puma, afirmó que en el Ministerio de Educación calculan que hay más de 1,1 millones de textos que se distribuyeron a los estudiantes, principalmente del nivel secundario, que presentan el problema de las imágenes plagiadas en las tapas. Pese a ello, la autoridad descartó el retiro de los libros.

“En ese marco, vamos a ir evaluando con la parte jurídica para ver qué caminos podemos tomar. En esta semana, vamos a ver qué amerita esto. Son unos 1,1 millones para el nivel secundario, que son los que tienen problemas de las tapas en el nivel secundario, pero no son tapas en todos, porque en el nivel primario e inicial no tenemos el mismo problema”, indicó anoche la autoridad en contacto con la Red Uno.

Complementó que no se los retirará o pedirá su devolución, ya que el “problema” sólo está en la tapa y no así en el contenido de los textos de aprendizaje. “Entonces, no habría del por qué sacarlo, ya que el contenido de nuestros textos está con cada uno de los estudiantes”.