El Ministerio de Educación prohibió que se lleven adelante las clases virtuales pese a la ola de frío que atraviesa el país y ratificó el inicio de las vacaciones de invierno para el 3 de julio, en las que además no se deben dar tareas para que los estudiantes descansen.

“Está prohibido implementar las modalidades a distancia, eso únicamente se da con epidemias y no tenemos eso en Bolivia. Por tanto, no podemos aplicar las clases virtuales y por eso recomendamos que el cuidado comience en la casa, con el abrigo y si vemos que en la casa nuestro hijo está delicado no podemos enviar al colegio ya que tiene tolerancia. A la vez, el padre debe hacer vacunar contra la influenza”, declaró el ministro de Educación Édgar Pary.

El segundo filtro de control es la unidad educativa. Pary dijo que los profesores deben identificar el malestar de los estudiantes, no les deben exigir el uniforme , ya que no es determinante para el aprendizaje, pero recomendó que sí deben exigir el abrigo para que vayan a las clases.

Pary realizó el anuncio en momentos en que el país enfrenta una ola de frío que derivó en la demora de 45 hasta dos horas el inicio de clases, dependiendo de las regiones. Por ejemplo, en algunos colegios de La Paz y El Alto el ingreso se realiza entre las 8:30 a 8:45, mientras que en la región de los Lípez de Potosí se postergó hasta las 10:00.

“Esta ola de frio se siente en todo el país, más en el Altiplano, pero en el oriente es menos. Ellos viven una ola de frío que va a pasar en unos días y hay que aprovechar el tiempo con la presencialidad (de las clases) y son importantes cuando la educación fue afectada en 2020 y 2021. Ahora estamos recuperando el tiempo a partir del trabajo de colegas de maestros”, explicó.

La autoridad ratificó que el descanso pedagógico se mantendrá para el primer día hábil de julio y se extenderá por 15 días. “En varios sitios nos pidieron que se adelante pero se presume que en julio habrá más frio. Luego se volverá (a las labores escolares) la segunda quincena de julio y en este periodo no habrá tareas porque si se las da estaríamos volviendo a la virtualidad. El niño debe descansar”, apuntó.

La seguridad y lo padres

Pary afirmó que los padres de familia deben ser quienes controlen a sus hijos y evitar, como sucedió en Santa Cruz, que porten armas blancas en sus mochilas. “En Santa Cruz, cómo (los padres) no van a saber qué lleva (su hijo) en la mochila. Es importante saber qué material lleva, el papá o la mamá deben revisar qué les falta, en el colegio no se puede (ese control) por se tratan de 30 a 40 estudiantes, pero en la casa los padres lo pueden hacer”, precisó.

Realizó esta declaración después de que un niño de 10 años apuñaló a su compañera de colegio de seis en el mismo colegio y en horas de clases. La herida fue tan profunda que le perforó el pulmón y fue llevada de inmediato al hospital. La niña falleció el pasado jueves después de tener complicaciones en su respiración. “Como Ministerio de Educación repudiamos todo tipo de violencia como el bullying y tenemos que trabajar desde la casa. Es el inicio donde debemos transmitir los valores y en la escuela la debemos complementar. Es un tema permanente, el caso de Santa Cruz es lamentable lo que pasó con la niña”, afirmó.

La autoridad mencionó que en las redes sociales, además, se difunden videos de cómo estudiantes atacan a sus propios compañeros. “La escuela es otra familia diversa con 400 a 500 chicos donde todos somos hermanos, esos valores de la casa debemos trabajar en talleres de concientización”, dijo.