La Conferencia Episcopal de Bolivia dio a conocer en las últimas horas que solicitó la presencia de Bertomeu “para analizar juntos en los próximos días los avances realizados hasta el momento, en la línea de la cultura de la prevención impulsada por el Papa Francisco”.

En la entrevista citada, el monseñor indica que el encubrimiento de los abusos en la iglesia es una de las formas de corrupción más graves que se deben afrontar.

“El encubrimiento del abuso sexual a menores, es una de las formas más graves de esta corrupción que también debemos afrontar en el seno de la Iglesia (...) Durante casi dos mil años, la Iglesia era una entidad de poder que controlaba la comunicación. Con la comunicación digital, eso se ha acabado. Ahora es casi imposible continuar pensando que los trapos sucios se lavan en casa, gestionando las crisis desde el secretismo”.

El “agente 007” del Vaticano también indicó que a pesar de la mediatización de los casos de pederastia en el clero no existen estadísticas que avalen la “leyenda negra” que se ha establecido en los medios sobre la iglesia.

“La pederastia clerical es un fenómeno sobre el cual no hay grandes estudios hechos con una base estadística fiable. Los datos de los que disponemos no permiten avalar el pánico social que algunos, de manera interesada, quieren provocar en la sociedad difundiendo la nueva leyenda urbana sobre la pederastia en la Iglesia. Si en el mundo hay cuatrocientos sesenta y seis mil sacerdotes en activo, nosotros hemos tratado solo poco más de seis mil casos. Son muchos, sí. Seguro que hay muchos más, en países donde todavía no se denuncian estas injusticias. Todos son una vergüenza y una herida sangrante para la Iglesia. Pero estos datos tampoco pueden avalar la leyenda negra que algunos querrían expandir”, sotuvo.