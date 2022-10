El Alto: centro de salud está sin insumos de laboratorio para atender seis zonas

El Centro de Salud Lotes y Servicios, que da atención médica a vecinos de seis zonas del Distrito 4 de la ciudad de El Alto, está sin reactivos e insumos para realizar exámenes generales de orina (EGO) y análisis de sangre. Según el personal, el pedido de la provisión de los insumos se realizó hace tres meses, pero hasta la fecha no hay respuesta.

Los funcionarios explicaron que ante la falta de los reactivos, la realización de los estudios se suspendió. “Ya es un mes y medio que (ocurre) este problema de la falta de los reactivos y del EGO (...). Hace tres meses se hizo el pedido (al Gobierno Municipal de El Alto). Esta solicitud se hace de forma trimestral, cada tres meses tendrían que responder”, dijo a Página Siete David Ledezma Zeballos, director interino del Centro Lotes y Servicios, establecimiento que está en la zona de Río Seco, Viviendas del Distrito 4.

Página Siete visitó ayer este centro de salud y evidenció que el laboratorio se encontraba cerrado por la falta de estos materiales. Esta situación pone en problemas al personal y a los vecinos de seis zonas, quienes necesitan los estudios con el fin de saber si tienen una determinada patología para luego recibir los tratamientos necesarios.

“Nuestro laboratorio tiene que abastecer a toda la red, (es decir a las zonas) Lotes, 23 de Marzo, 25 de Julio, Franz Tamayo, Mercedario y Cooperativa. Pero ahora ya no vemos ni fila ni nada, porque no hay laboratorio, porque no hay reactivos. Con qué harán (los exámenes)”, dijo Valerio Gonzales Mariscal, médico desde hace 20 años del centro de salud Lotes y Servicios.

Por la falta de insumos para la realización de estos exámenes médicos, el centro de salud deriva a los pacientes a establecimientos de otros lugares como los centros Franz Tamayo, San Roque, Villa Tunari, hospital del Norte y Los Andes.

“Les mando, entre las 2:00, 3:00 y 5:00 de la madrugada (a los pacientes). Deben ir a hacer fila (a los otros centros u hospitales). No hay más. ¿Qué podemos hacer?”, dijo Gonzales. Explicó que en muchas ocasiones, los establecimientos no alcanzan a atender a todos y la orden de solicitud de la prueba pierde vigencia.

Esta situación ocurre –según el médico– porque los establecimientos también deben atender a la gente del lugar y a los que van en busca de exámenes de sangre y orina.

“Nos faltan los reactivos para lo que es el examen de orina (EGO) y grupo sanguíneo que no hay. También nos falta agua destilada. Quisiera pedir al Gobierno Municipal que nos dé 20 litros cada mes, para hacer funcionar el autoclave porque no está funcionando por falta de agua destilada”, dijo Ledezma, director del centro.

Adultos mayores, mujeres en etapa de gestación, pacientes con síntomas de enfermedades como la diabetes, colesterol alto, gastritis y otras son los más afectados por la falta de reactivos e insumos en el área de laboratorio. Muchos necesitan los estudios para verificar diagnósticos y dar debido seguimiento a la situación de las patologías que sufren.

Ante esta situación, muchos pacientes deben peregrinar para conseguir los exámenes médicos en otros centros de salud. Otros dejan los estudios para otra ocasión por falta de tiempo y dinero para visitar otros hospitales.

“Qué puedo hacer, tengo que ir. Mi esposo va temprano a sacar la ficha. Yo voy después para que me atiendan porque hace mucho frío y hay que estar parados. Así es difícil”, contó una mujer que está en etapa de gestación.

“Para qué hacer fila, dormir y sentarse en el frío desde las 2:00 y 3:00”, dijo Gabriel Mamani, un adulto mayor que fue transferido al Hospital del Norte para la realización de un examen de sangre. Indicó que esperará la entrega de reactivos para acceder al estudio requerido.

“Necesitamos más (atención) porque somos de la tercera edad, pero nos dicen: ‘No hay reactivos’”, aseguró otro vecino que asiste al centro de salud. Comentó que los adultos mayores sufren por muchas enfermedades y por eso necesitan más controles médicos.

La Secretaría Municipal de Salud de El Alto informó a este medio que “a veces son las personas del centro de salud las que no van a recoger (los reactivos)”. Indicó que cuentan con los materiales en la Farmacia Municipal.