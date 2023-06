El dirigente indicó que ese día se hará conocer el cronograma para impulsar el revocatorio de la alcaldesa alteña. Anunció que más de 20 abogados y profesionales colaboran con su causa y que se capacitará a más de 200 personas para llenar entre 200 a 300 libros con las firmas de los ciudadanos.

“Más de 20 abogados, profesionales llevarán este proceso, más de 200 jóvenes serán capacitados para llevar adelante este proceso revocatorio y voy a hacer conocer el 28 (de junio), en este cabildo, en esta marcha, el cronograma del procedimiento y vamos a cumplir, ese día van a llevar libros de actas y se van a llenar los 200, 300 libros”, manifestó.

La semana pasada, la alcaldesa Eva Copa denunció que el expresidente Evo Morales, el asambleísta departamental Leopoldo Chui y la concejala Wilma Alanoca, buscan desestabilizar su gestión.

“El señor Morales, juntamente con la señora Alanoca, han armado una estrategia muy bien montada con su aliado, el señor Chui, para desestabilizar la ciudad de El Alto. Con mucha sorpresa he visto gente que se moviliza reclamando el revocatorio. Vamos al revocatorio, pero vamos todos”, desafió la autoridad edil.

El dirigente de los Trabajadores por cuenta propia rechazó la declaración de la alcaldesa y aseguró que su pedido no está vinculado con partidos ni personajes políticos, puesto que la razón de fondo es la desatención.

“Quiero desmentir, aquí no está ningún partido político participando esto es del pueblo alteño, que pide la revocatoria, aquí no financian ni Evo (Morales), ni ningún Chui, no pueden meterse (...).El Alto está disconforme, lo ha abandonado Eva Copa, se ha dedicado más al turismo, al tema de bailar, El Alto se encuentra totalmente abandonado, como huérfanos de la autoridad”, dijo.