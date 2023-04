En las últimas tres semanas, el atropello de animales ha sido un tema de debate en el país, principalmente entre defensores y conductores. Los primeros afirman que eso es un biocidio y, por lo tanto, debe ser sancionado como tal, con cárcel; los segundos afirman que la sanción es una exageración y que también los dueños de las mascotas deben ser sancionados porque no cuidan de ellos.

“Cuando un animal es atropellado es considerado como biocidio porque lo pisa y mata con ensañamiento, por lo tanto eso debe ser sancionado tal y como indica la norma, con privación de libertad”, afirmó Silveria Laureano, activista e impulsora de la Ley 700 Para la Defensa de los Animales contra Actos de Crueldad y Maltrato.

De acuerdo con el artículo 10 de esta norma -que incorpora al Código Penal el artículo 350 ter, sobre biocidio- “Se sancionará con privación de libertad de dos años a cinco años y multa de 30 a 180 días, a quien matare con ensañamiento o con motivos fútiles a un animal”. Además, establece que “la sanción será agravada en un tercio de la pena máxima, si se matare a más de un animal”.

Para el Secretario Ejecutivo de la Federación de Trasportistas Chuquiago Marka, Santos Escalante, la sanción de privación de libertad “es un tanto exagenrada”, pues aseguró que está bien que se dé una sanción, pero “debería ser económica”.

“La privación de libertad es una sanción muy fuerte teniendo en cuenta que en este hecho el dueño del animal también es el responsable”, indicó.

Además, justificó que a veces un conductor no tiene otra opción que atropellar a un animal porque está en juego la vida del animal o de sus pasajeros.

Laureano remarcó que estos hechos suceden más en las carreteras interprovinciales o interdepartamentales, pero son más denunciados en el área urbana, porque hay cámaras que captan esos dolorosos momentos. “Por lo general, son esos los que pueden llegar a un proceso”.

En tanto, enfatizó que los accidentes que suceden en las carreteras “pueden ser fortuitos aunque el hecho no deja de ser biocidio”, precisó.

Pero ¿Por qué ocurren estos hechos? Para otra de las activistas, Andrea Pinto, suceden por la imprudencia de la persona que va frente al volante ya que “maneja a gran velocidad y hace caso omiso a lo que establece la norma para la circulación de la avenida o carretera. Eso, obviamente provoca los accidentes con los animales”.

El exdirigente de los transportistas interdepartamentales y actual asambleista departamental de La Paz, Fernando Condori, dijo que evidentemente los atropellos ocurren por la alta velocidad, también porque el conductor no ha visto al animal. Pero sobre todo por el descuido de los dueños del animal. “Si los perros están en las calles es porque no hay una tenencia responsable de los animales y eso también debe ser sancionado”, indicó al exdirigente de choferes.

Escalante resaltó que evidentemete muchos dueños sacan a sus mascotas a la calle y ellos, al no conocer el movimiento de los vehículos, “se entregan a la movilidad y ni siquiera da tiempo de frenar”.

Sin embargo, Laureano resaltó que hay personas que “pese a que pueden frenar, atropellan al animal y en muchas ocasiones los matan. Y esos deben ser sancionados”.

El pasado 3 de abril Cándido C., de 68 años, fue sentenciado por biocidio a tres años de cárcel, sin embargo no entró al penal por ser de la tercera edad y no tener antecedentes.

Cándido trabajaba como chofer de un micro con el cual atropelló y mató a un perro en la zona de La Cuchilla, de la ciudad de Santa Cruz. En un video se ve cómo el conductor atropella al can con las llantas delanteras y traseras del bus.

En su audiencia, el fiscal Richard Almanza dijo que coneste caso se sentó un precedente, ya que es la primera persona sentenciada por biocidio tras atropellar a un animal. “Ninguna persona que esté al mando de un volante tiene el derecho de quitar la vida a un animal, sea un perro u otro animal”, sentenció Almanza.

Tras esa condena, otras dos denuncias surgieron en las redes sociales en los últimos días. La primera fue de un caso que publicó este miércoles Marianela C. en su cuenta de Facebook, pues mostró un video en el que una mujer, tras salir de su garaje, atropella a un perrito que está echado debajo de la acera y a unos pasos de donde estacionó su vehículo.

El hecho sucedio en la zona Villa Copacabana de la ciudad de La Paz.

En tanto, en Santa Cruz también denunciaron a otro conductor que atropelló a un perro y “se dio a la funga sin brindar auxilio al animal”.

De acuerdo con Pinto, cada día “al menos tres perros son atropellados”.

Aunque Laureano aseguró que son más e “incontables”, pues en las carreteras interdepartamentales e interprovinciales los cuerpos están botados en cada lugar.

Condori indicó que en las carreteras hacia Copacabana y a Oruro, que son doble vía los perros intentan cruzar de frente a frente, también son atropellados porque el cordón que hay en el centro no los deja cruzar y retroceden, “es ahí donde sufren atropellos o lesiones graves”.

Condori aseguró que cuando se viaja en carretera y el vehículo está lleno de pasajeros, el bus “se bambalea” al imprimir velocidad y si frena el motorizado puede volcar, por eso “se lo llevan al animal”.

Por ello, recomendó a los conductores evitar imprimir más velocidad de lo establecido en cada carretera.

También solicitó a la población cuidar de sus animales, ya que no sólo se atropella perros- que es lo que más hay- sino también a ovejas y camélidos. Con él coincidió Laureano y lamentó que muchos perros muren en carretera porque sus dueños los abandonan en áreas rurales.

Por eso, dijo que desde el año pasado envió a la Asamblea Lagislativa Plurinacional la propuesta de modificación a la ley 700, para que las normas sean más duras y la sanción por biocidio alcance hasta 10 años de privación de livertad.