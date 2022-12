El dato fue confirmado a Página Siete Digital por la propietaria de Tito, Andrea Iturre: “En mi boleto de avión está especificado: ‘animalito vivo en cabina de pasajeros’, eso es lo que dice”, indicó a tiempo de señalar que dos días antes del vuelo había solicitado que su mascota viajara junto a ella, sin embargo, a la hora de hacer su check in no le dejaron subir a Tito.

”Yo todavía estoy en Tarija, estoy haciendo búsquedas en la noche, en el día estoy pegando afiches en mercados, terminales, y en las noches con voluntarios que me escriben estoy haciendo la búsqueda en los barrios aledaños. Desde el sábado ya no se hizo más búsquedas por parte de BoA, estoy haciéndolo sola con voluntarios, población en general, animalistas”.

Por otro lado, ya se anunció que 20 abogados asumirán la defensa del gato Tito y de su familia, para ello preparan una demanda contra la aerolínea estatal Boliviana de Aviación, por el descuido al extraviar al felino y no proporcionar la asistencia correcta a la propietaria.

”Ahora mismo estoy a la espera de que los abogados analicen el caso porque recién desde ayer (martes) están oficialmente dentro del caso y se está analizando porque es un tema complejo, para tomar una decisión de qué camino tomar después. Estoy a la espera de qué tipo de demanda se podrá hacer”, informó Iturre.

Andre Iturre, la propietaria de Tito, volvió de Irlanda a Bolivia sólo para llevarse a su gato, ya que la mascota era terapéutica para ella, pues sufre ataques de ansiedad. “Retorné de Irlanda a Bolivia con el plan de llevármelo conmigo allá donde vivo hace ocho meses”, contó Iturre a Página Siete hace unos días.

”Que la población de Tarija no se olvide en estas fiestas que Tito todavía no está con su familia, que me sigan ayudando y estén atentos en sus casas en las noches a que él puede aparecer, y que me llamen, no importa el día o la hora, estoy aquí y me voy a quedar en Tarija hasta encontrarlo”, finalizó.

Los números de contacto para encontrar a Tito son: 61508998 y 75143672.