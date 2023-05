Diego Rojas Arancibia, un destacado boliviano, estudiante de posgrado de la Universidad de Oxford, está entre los 100 estudiantes más brillantes del mundo, de acuerdo con la revista estadounidense Poets and Quants, la cual cada año recibe postulaciones de las mejores universidades de todo el planeta.

Recorrido

Diego nació en Sucre, allí estudió hasta sus 18 años para luego mudarse a La Paz, ya que obtuvo una beca para estudiar Ingeniería Mecatrónica en la Universidad Católica de Bolivia (UCB).

Tras haber concluido el reto universitario decidió postular a becas y así continuar superándose en el ámbito académico. Así, a sus 25 años logró salir del país para estudiar una maestría en Energías Renovables en Estados Unidos (EEUU) gracias a la beca Fullbright, de la Embajada estadounidense.

“Esta experiencia me encantó, me ayudó a conocer personas de otras culturas, me ayudó a realmente ver que hay muchas oportunidades de negocios interesantes que podemos implementarlas, que hay muchas cosas que hacer en nuestro país”, cuenta a Página Siete.

Esos dos años le abrieron la mente, la curiosidad y ganas de tener nuevos aprendizajes, es así que aceptó una oportunidad laboral en Italia, donde trabajó como ingeniero electrónico y luego como ingeniero de Software en una empresa energética, por tres años.

Tras este tiempo, Diego consideró que ya era momento de volver a Bolivia a poner en práctica todo lo aprendido, pero antes de hacerlo decidió prepararse un poco más y se mudó a Oxford, Inglaterra, donde tomó una doble maestría en Políticas Públicas y en Administración de Empresas, con el objetivo de que al volver a su país natal se instalara como emprendedor a través de un negocio personal.