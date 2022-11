El bosquecillo pide auxilio: incendios diarios y loteamientos que se expanden

Un vecino del sector puso en duda esa versión y aseguró que no pasan más de cuatro años que vio a Magne asentado en el lugar. Añadió que en el lugar las apropiaciones de los terrenos se expanden hacia el fondo del bosquecillo de Pura Pura.

Según Magne, él es dueño de 10.000 metros cuadrados del sector, aunque aseguró que eso no comprende todo el espacio cercado. “Ese es otro propietario. Yo soy dueño desde hace 40 años”, sostuvo.

Magne aseguró de forma prepotente que él tiene los papeles de ese terreno y que su propiedad es legal. “Vuelva más tarde, le mostraré todos los papeles”, dijo molesto. “Por qué vienen a este lado, por qué no van a otros lados”, añadió.

“Mucha gente usa estas calles hasta como garaje, cuando no debería ser así. Estos espacios se deben respetar”, dijo uno de los vecinos que prefirió guardar su nombre en reserva.

Vecinos denuncian que la Alcaldía no hace controles

Vecinos de la zona Pura Pura y de la avenida Vásquez denunciaron que la Alcaldía de La Paz no hace controles para evitar los incendios. La Policía anunció una vigilancia constante en el lugar. “Pese a que se han registrado varios incendios por estos alrededores, hasta la fecha no he visto a ningún guardia municipal controlando los sectores afectados”, dijo José Calizaya, uno de los vecinos de Pura Pura.

Con una postura similar, Carlos, otro vecino de la zona de Ciudadela Ferroviaria, dijo que es urgente que el municipio haga esa vigilia “tanto en el día como en la noche”, porque no sólo existen incendios, sino la apropiación de terrenos de algunas personas. “Esto no puede continuar así. Debemos hacer algo para proteger a nuestro bosquecillo. Es el único pulmón que tenemos. No lo matemos”, dijo.

El subcomandante del Grupo de Atención de Emergencias Municipales (GA-EM), Maycool Guzmán, explicó que funcionarios ediles realizan la concientización continua a la población sobre el cuidado de áreas protegidas. “Hacemos la concientización a la población tratando de sacar información que vaya en resguardo de las áreas protegidas, en este caso del bosquecillo de Pura Pura”, aseguró.

“(Solicitamos) que no realicen quemas indiscriminadas de áreas protegidas y sobre todo pensemos en el aire que respiramos”, agregó.

El comandante de la Unidad de Bomberos Antofagasta, Hans Barbolin, dijo que luego de coordinar con las autoridades de las estaciones policiales de los barrios cercanos, se definió la realización de recorridos permanentes para evitar incendios.