Una ciclista cochabambina circulaba por el parque Fidel Anze, por el lado derecho de la vía, cuando de repente un vehículo oscuro la embiste arrastrándola por el asfalto al menos cinco metros. Por el impacto, su bicicleta golpea un poste de energía eléctrica quedando casi inservible. La joven aparentemente pierde el conocimiento casi al instante.

El accidente fue registrado por las cámaras de un domicilio particular en la ciudad de Cochabamba a mediados de diciembre. Afortunadamente, las heridas provocadas por el golpe del vehículo y el impacto en el asfalto no fueron de gravedad y la muchacha se recupera luego de recibir atención médica.

Este caso no es aislado. Los accidentes a ciclistas se reportan frecuentemente en todo el país. El hecho más reciente fue el de Gonzalo Frías García, un pedalista español de 34 años, que perdió la vida el domingo de Navidad tras ser atropellado en la carretera Clara Chuchío en Warnes, Santa Cruz. El conductor del vehículo Toyota Corolla, aparentemente en estado de ebriedad, huyó tras embestirlo y hasta el momento la Policía no logra su captura. Ese siniestro alertó a las plataformas y asociaciones de ciclistas, a las autoridades departamentales y municipales sobre la situación de los pedalistas, de las ciclovías en el país, de las leyes y normas que tendrían que protegerlos.

Página Siete consultó con las secretarías y direcciones de Movilidad Urbana, Seguridad Ciudadana, Tráfico y Vialidad de cinco ciudades capitales: Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí para conocer las normas municipales vigentes, la situación de las ciclovías y proyectos. Santa Cruz y Cochabamba son vanguardistas en vías para las bicis y tienen proyectado construir hasta 65 kilómetros adicionales; La Paz no tiene rutas exclusivas para pedalistas, Potosí no tiene normas municipales en beneficio de este sector y Oruro alista obras.

Ciclovías descuidadas

“Prefiero manejar por las calles o avenidas antes que por una ciclovía. Es que están todas dañadas, con piedras, con basura o hay comerciantes perjudicando la circulación. Todo eso es peligroso y no se puede manejar con libertad”, cuenta Claudio M., sobre su preferencia de vía cuando está sobre una bicicleta.

Claudio, de 65 años, vive en Villa México, en el sur de la ciudad de Cochabamba. A pocos metros de su vivienda está la ciclovía (de 3,7 kilómetros) de la avenida Tamborada. Cuenta que esa vía tiene escasa iluminación convirtiéndola en insegura por las noches. En temporada de lluvia se inunda porque está desnivelada, no tiene desagüe y los olores que emanan del río Tamborada desconcentran e incomodan a los deportistas, peatones y vecinos.

“Está bien que haya ciclovías, dan una buena imagen, pero necesitan mantenimiento y que estén despejadas”, afirma Claudio. El 27 de diciembre la red televisiva Bolivisión emitió un reportaje en el que un periodista, en una bicicleta y con los implementos de seguridad, se puso a recorrer las principales vías de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. En su viaje pudo demostrar que no existe una cultura ciclista en esa región porque los vehículos constantemente invadían las ciclovías, algunos comerciantes ambulantes estaban asentados dificultando la circulación. El periodista evidenció que manejar bicicleta en las principales avenidas de mayor circulación puede considerarse como un deporte extremo por su peligrosidad y riesgo.

65 km integrados

Actualmente, la ciudad de Santa Cruz tiene menos de 8 kilómetros consolidados de vías exclusivas para las bicis, pero el director de Señalización y Tecnología Vial de la Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte, Jorge Aspiazu, adelantó que hasta 2025 se construirán 65 kilómetros adicionales (divididos en dos fases) con un presupuesto de 6,2 millones de dólares con fondos del Banco Mundial. “Hemos reactivado un proyecto con el Banco Mundial para la construcción de 65 kilómetros de ciclovía donde vamos a poder generar una red integral. A eso queremos llegar, que se tengan los carriles, las ciclovías bien marcadas”, informa Aspiazu.

Este proyecto responde al artículo 5 de la Ley Municipal de Movilidad, que instruye “garantizar el derecho a la movilidad en todas sus formas de desplazamiento”.

Aspiazu reconoce que aún falta conciencia en los conductores y que algunas personas “no respetan” a los pedalistas, por lo que se busca consolidar ese proyecto. El número de ciclistas creció “exponencialmente” en esa ciudad tras los paros cívicos. Las bicis son consideradas un medio de transporte y no sólo recreacional, de turismo o deporte.

La Llajta busca integración

La ciudad de Cochabamba se consolida como el primer municipio del país en poseer más kilómetros construidos de vías para bicis, con 27, aunque no están integradas. Ever Rojas, director de Movilidad Urbana de la Alcaldía de Cochabamba, indica que hasta 2025 buscan conectar estas rutas, construyendo 20 kilómetros adicionales, para “captar más personas y ciclistas” que utilizan este medio de transporte para diferentes fines como laborales, educativos, recreacionales y otros.

“Se busca convertir a Cochabamba en una ciudad ciclista, para ello estamos presupuestando (inicialmente 4 millones de bolivianos) para consolidar ciclovías en el centro para terminar de conectar la avenida Oquendo con la Blanco Galindo; también se busca conectar la zona sur con rutas seguras y diseños modernos”, precisa Rojas. El funcionario admite que falta mayor conciencia de los conductores que no respetan la circulación de los ciclistas; por ello, se pretende impulsar campañas de educación vial. Además, mejorar estas rutas con mayor iluminación, más anchas, señalización y otros.

Respecto a la normativa, en Cochabamba tienen un decreto con su reglamentación municipal específica para el ciclista y la Ley Municipal 223 de Día del Peatón y la Bicicleta.

Calcula que de 10 personas una prefiere transportarse en bici. Esto sucede desde las restricciones por la pandemia y los paros con bloqueos, dijo Rojas.

Patricia López, representante de la comunidad ciclista Kanata, asegura que en la Llajta no existe progreso en ciclovías, que no hay seguridad ni señalización y que los conductores de los motorizados no las respetan cuando están pedaleando. “Los conductores piensan que los ciclistas no deben estar en las calles. Tenemos derecho a una vía, de un metro y medio de espacio para circular. En Cochabamba tenemos la Ley de la Bicicleta, pero lamentablemente no se da cumplimiento”, lamenta López.