El dengue ataca más a los niños y fumigación no llegó a varias zonas

Luis Enrique Aguilera, asesor del comité científico del Colegio Médico de Santa Cruz, advirtió que el dengue está atacando, en mayor medida, a los menores de edad por sus bajas defensas y el exceso de comida chatarra que consumen. Ayer, el Gobierno movilizó a 5.000 funcionarios para emprender una campaña de fumigación contra el insecto transmisor de la enfermedad, pero advierten que ésta no llegó a varias zonas.

“La población no está colaborando en la eliminación de estos criaderos y hay una sobrepoblación y, por ende, aumentaron las tasas de contagio del dengue. Lo más llamativo es que está afectando a los niños”, declaró.

El profesional explicó que los menores tienen bajas defensas a causa de una mala o inadecuada alimentación. “Están consumiendo mucha comida chatarra y sus defensas no son elevadas. Por ello, estas enfermedades virales están atacando más a los niños que los adultos”, advirtió.

Ayer, 5.000 personas, entre policías, médicos y otro personal de salud, fueron desplegadas en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra como anunció el presidente Luis Arce en su cuenta oficial de Twitter para combatir la enfermedad. Anunció que este despliegue, denominado “Escudos en defensa por la salud contra el Dengue y otras arbovirosis”, debió llegar a más de 140 mil viviendas.

El ministro de Salud, Jeyson Auza, dijo que la “masiva movilización” tiene el objetivo de evitar la propagación del dengue, “evitar que nuestra población siga enfermándose de esta patología”. El personal buscó eliminar los criaderos de mosquitos, además de colocar larvicidas y fumigar diferentes zonas.

Aguilera aseguró que la movilización no fue suficiente. “Hay vecinos que reclamaron porque no pasaron a fumigar por sus zonas. Santa Cruz es una ciudad muy grande y la verdad, esa cantidad de funcionarios no abasteció. Hay que hacer una campaña masiva”.

Por ejemplo, mencionó que a sectores del Plan 3.000, de la zona Villa Primero de Mayo, por el vertedero, incluso a sectores céntricos como la Terminal Bimodal no llegó la fumigación. Tampoco cubrieron sectores de pasto y hierba crecida donde se acumulan los criaderos de mosquitos.

La mayoría de las casas cruceñas tienen jardines y en las mismas plantas se están alojando los mosquitos. Aguilera, además, dijo que entre las seis y siete de la noche comienzan a proliferar y volar estos insectos. “Comienzan a picar en ése es el horario. Luego siguen toda la noche, pero ésa es la forma en que actúan estos insectos. A esa hora se debería hacer la fumigación”.

El profesional no supo explicar por qué salen a esa hora del día, pero advirtió que hay más insectos en días calurosos. “Cuando está templado o hace frío, los mosquitos tienden a desaparecer o refugiarse de las bajas temperaturas. Pero en un día caluroso, como es la época, es donde comienzan a proliferar. En especial la hembra, la que pica y chupa la sangre para después reproducirse”.

La mayor cantidad de estos insectos comienzan a volar en sectores de mayor acumulación de agua como los canales. “Por ejemplo, ayer (sábado) llovió y en esos lugares donde dejan los huevos los mosquitos hembra. En cinco días vamos a tener un incremento”. Luego pidió que se realice una minga, designar un responsable por manzana, quien hable con los vecinos y saquen todos estos reservorios de agua a las calles para que la Alcaldía los recoja y deseche.

Además, solicitó que se entregue un larvicida a los vecinos para que puedan colocarlo en estanques, en el canal de la ducha y otros sectores. “Nosotros lo colocábamos en las pozas, canales donde había acumulación de agua”.