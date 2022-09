El homenaje a la Pachamama deja más contaminación que San Juan en Villa Fátima

La Red de Monitoreo de la Calidad del Aire (Red MoniCA) detectó que el último día de agosto la zona de Villa Fátima y toda la ladera Este de la ciudad de La Paz registraron mayor contaminación en comparación con la noche de San Juan. Este incremento se produce en agosto, mes dedicado a realizar fogatas u ofrendas a la Pachamama.

Según los especialistas, esta situación ocurre debido a que la zona es de alto nivel de comercio y tráfico de vehículos pesados. “Nuestro punto de monitoreo está instalado cerca de la plaza del Maestro. Es una zona con mucho comercio y bastante transitada. Hay mucho movimiento de transporte pesado. Ahí tenemos las peores concentraciones”, dijo Fátima Gonzales, analista y responsable de la Red MóniCA.

Según datos de la entidad municipal, el domingo 28 de agosto se registró una concentración de 68 microgramos sobre metro cúbico (ug/m3), cuando la noche de San Juan este indicador en el municipio de La Paz era de 57 microgramos. Ambos indicadores superan los 50 microgramos que definió la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el límite permitido de contaminación y que también fue asumido por las normas nacionales y municipales.

Este nivel de contaminación se produce en el mes de la Pachamama, cuando los creyentes organizan más ofrendas. Por ejemplo, el viernes 19 de agosto el nivel de contaminación llegó a 59 microgramos y el viernes 12 de agosto hubo 55 microgramos.

El centro paceño fue otra de las zonas con altos niveles de contaminación en agosto. El día que registró un mayor pico fue el viernes 19 de agosto con 54 microgramos.

En cambio, la ladera Oeste, donde se halla Cotahuma, tiene niveles que van desde los 29 a 40 microgramos en agosto y la zona Sur reporta menos contaminación con un indicador que va desde los 15 hasta los 23 microgramos.

Los otros indicadores de contaminación que la Red MóniCA registra son las concentraciones de monóxido de carbono. Entre el 27 y el 31 de agosto sus niveles crecieron de 0,5 a dos. Este último número fue marcado el último viernes para realizar la ofrenda a la Pachamama.

Fátima Gonzales explicó las diferencias entre ambos contaminantes. “El material particulado es el polvo fino que se suspende y es producto de la combustión de los vehículos. Es ese humo negro que contiene partículas muy finas que se quedan suspendidas en el aire y las absorbemos al respirar. Pueden llegar a nuestros pulmones”, advirtió.

Gonzales afirmó -además- que el monóxido de carbono “es un gas, no tiene olor, no se lo ve y es producto de la combustión”. “La contaminación del aire empeora a partir de junio y continúa en julio y agosto debido al ambiente seco. Con las ofrendas (a la Pachamama) no se favorece la calidad del aire”, explicó.

La Secretaría Municipal de Gestión Ambiental informó que el domingo, en el Día del Peatón, se desplegará personal para medir la contaminación del aire.

“La Secretaría de Gestión Ambiental planteó una serie de estrategias para monitorear y coadyuvar a la mitigación del cambio climático en el municipio, a través del despliegue de su equipo técnico especializado en el monitoreo de la calidad del aire y emisiones de gases”, según la nota. Además, este año se medirá la contaminación acústica que se produce en la ciudad.