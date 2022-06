El “mexicamba” leyó la Biblia y fue castigado con la soledad

Franz Peters Wall se considera un “mexicamba”. Nació en México pero a sus 11 años sus padres lo trajeron a vivir a la colonia menonita Valle Nuevo, en Bolivia, considerado uno de los países con mayor número de menonitas radicales.

“Si la gente boliviana me dice vos sos mexicano, no naciste en Bolivia, yo les respondo: nací en México pero soy un mexicamba, aunque más camba”, dijo el 15 de abril a Página Siete antes dar su testimonio de cómo fue excomunicado de su colonia por haber leído la Biblia y comentarlo.

Su castigo fue la soledad porque las autoridades influyeron en su esposa y sus hijos para que lo abandonaran. “Me botaron de la religión porque estaba leyendo la Biblia y hablando de Jesucristo. Vinieron muchas visitas cuando yo no estaba y convencieron a mi esposa de que yo estaba equivocado. Al principio ella me dijo que quería vivir con Dios, pero después me dijo: ‘No, a mí me da pena haber dicho eso, yo también estaba empezando a equivocarme’”, relató el menonita de 58 años que tuvo nueve hijos con su esposa Margaretha Enns. Uno murió.

“Mis hijos me trataban muy mal, me apuntaron con el dedo en la cara y me dijeron ‘usted es un hombre bien equivocado’”, señaló entonces.

Hoy está en la cárcel de Palmasola acusado por el abogado Erico Suárez, apoderado legal del jefe de la colonia Cornelius Friessen, de tráfico de tierras. Sólo lo anima que los menonitas excomunicados como él no lo abandonan.

Pero ese no es el único proceso en su contra. Tiene una demanda de divorcio que también le interpuso el abogado Suárez, esta vez como apoderado de su esposa Margaretha.

La demanda fue paralizado a solicitud de Suárez bajo el argumento de que Margaretha estaba internada en el hospital Psiquiátrico Benito Menni de Santa Cruz como consecuencia de los malos tratos que recibió de Franz. Para respaldar su solicitud presentó un informe médico con fecha 26 de abril de 2021. Lo que la fiscal Yaneth Mojica, que también atiende el por tráfico de tierras no observó.

Sin embargo, menonitas de Valle Nuevo aseguran que Margaretha está en la colonia y que sus hijos no saben que hay un proceso de divorcio entre sus padres. “El hijo mayor de Franz, Jacobo, no sabe del divorcio. Él cree que el documento en blanco que le hicieron firmar los jefes a su madre fue para mejorar sus tierras, no para un divorcio”, señalan.

En el informe médico se lee que Franz también estuvo internado en ese hospital psiquiátrico por supuesto “trastorno bipolar”. “Pero una vez externado, éste, aparentemente, no tiene conciencia de (la) enfermedad, no realiza controles médicos, cambia de religión y abandona la medicación”, se lee en el documento.

“Sí Franz fue internado en el psiquiátrico a solicitud de los jefes de la colonia y bajo la firma de sus hijos”, confirma el presidente de la Asociación Departamental de Derechos Humanos de Santa Cruz, Víctor Hugo Velasco.

Velasco afirma que toda esta persecución con Franz tiene un objetivo: despojarlo de sus tierras, pero no sólo a él sino también a su esposa. “Esto es complejo y perverso porque los mismos que le iniciaron el divorcio lo acusan de tráfico de tierras. Primero demandan una partición de bienes, pero al mismo lo están despojando y atentan contra el patrimonio de su esposa”, señala Velasco.

Acusa al abogado Erico Suárez de está incurriendo en patrocinio infiel.