El joven contó que la idea en realidad nació porque su papá puso de nombre ovni a su primera tienda de repuestos mecánicos. “Hace más de 40 años, mi papá tuvo esa idea”, resaltó, quizá porque de niño supuestamente vio un ovni en la población de Sorata. “Aunque no sé si tiene relación, entre el nombre y lo que vio, pero sí supo que gracias a esa tienda su familia tuvo muchas bendiciones a su hogar”.

Él contó que ahorró dinero para ello. “Creí que toda esta idea iba a salir más caro, pero es menos del presupuesto que fijé”, relató el joven, aunque no quiso revelar el costo total.

“Mi idea -en un principio- era construir la casa, hacer unos departamentos y hacer la fachada flotante, pero tuve la loca idea de poner un ovni en la parte superior. Consulté con unos arquitectos para saber si lo podrían realizar, me lo cotizaron, me dieron el visto bueno y comenzó la travesía”, relató.

Fue un arquitecto de la ciudad de El Alto y un ingeniero paceño quienes pusieron en marcha el sueño de Raúl. Todo el trabajo duró seis meses, resaltó Bernal.

Explicó que en un principio se diseñó otro ovni. “Pero no era como el que yo estaba buscando parecía un snack, como los chicles booble. No me gustó y pedí que rehagan”, relató.