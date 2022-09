El Polígrafo cierra su ciclo con 68 piezas para luchar contra la desinformación

Luego de tres meses de arduo trabajo, El Polígrafo, la ambiciosa alianza de seis medios independientes, liderados por Bolivia Verifica, cierra su ciclo. Durante este tiempo produjo 68 piezas informativas en distintos formatos.

Se chequeó desde imágenes montadas y frases de autoridades, hasta el mensaje presidencial del 6 de agosto y el trabajo de la comisión revisora de casos en los que feminicidas y violadores fueron liberados.

“Fue una experiencia muy buena porque integró seis redacciones diferentes, un trabajo colaborativo que no es muy habitual en Bolivia. Quienes participamos, salimos de esta experiencia entendiendo que la desinformación es un problema latente que no se debe menospreciar. El Polígrafo miró a los ojos de la desinformación para contrarrestarla”, señaló la editora en jefe de Bolivia Verifica, Carolina Méndez.

Entre el 1 de junio al 31 de agosto de 2022, periodistas de Asuntos Centrales (Santa Cruz), Correo del Sur (Sucre), El País (Tarija), F10 (El Alto), La Palabra del Beni (Beni) y Página Siete (La Paz) trabajaron juntos, en coordinación con Bolivia Verifica, en el proyecto que denominaron “El Polígrafo”. Esta iniciativa buscó combatir la desinformación de forma frontal.

Para la directora de Página Siete, Mery Vaca, este fue un proyecto muy importante porque permitió al medio publicar contenido de fact-checking, además de establecer lazos con otros medios del país.

“Pero lo más importante fue que nos mostró que los lectores están interesados en este tipo de contenidos. Los índices de lectoría han sido muy importantes y por eso estamos analizando la posibilidad de mantener una sección de fact-checking en el periódico. Todavía no puedo decir cómo y cuáles serán las características, pero creemos que es importante: uno, porque es un servicio a la sociedad; dos, porque los lectores lo piden; y tres, porque contribuimos a desmontar la desinformación que recorre el ámbito informativo del país”, manifestó.

Sobre lo producido

La alianza publicó 68 piezas para contrarrestar los bulos y llenar vacíos informativos, cuatro de ellas fueron elaboradas de forma colectiva entre dos o más medios aliados. Los temas abordados fueron variados: feminicidios, viruela del mono, subvariantes de Covid-19, vacunas, narcotráfico y procesos contra Jeanine Añez, entre otros.

El 63% de los productos fueron explicativos. Estos brindaron a la población no solo claves para entender temas coyunturales, sino también insumos para no caer en problemas muy comunes, como las estafas inmobiliarias, clonado de placas, etc.

El 26% de los productos fueron de verificación a una desinformación viral, mientras que el 11% fue de chequeo al discurso de algún actor político.

Los formatos usados fueron diversos: texto, videos, artes e incluso se hizo un audio para que sea difundido vía Whats-App.