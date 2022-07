El Presidente anuncia obras y el Alcalde Arias es relegado por la Gobernación

En la testera de la sesión de honor de la Asamblea Legislativa Departamental por los 213 años de la gesta libertaria del 16 de Julio de 1809, el presidente Luis Arce anunció un paquete de obras para La Paz, uno de los principales proyectos es la construcción del Parque Lineal Metropolitano.

Pese a ser el máximo representante del municipio paceño, el alcalde Iván Arias se quedó en la cuarta fila de los asistentes y lamentó la falta de coordinación de la Asamblea Departamental.

La sesión de honor se realizó ayer en la mañana en la Casa Grande del Pueblo. En la testera se encontraban el Presidente, el vicepresidente David Choquehuanca, el gobernador Santos Quispe y asambleístas departamentales. En las primeras tres filas se acomodaron ministros de Estado, autoridades policiales, militares y diputados.

En su discurso, el presidente Arce anunció un paquete de proyectos de inversión y desarrollo en el altiplano, el norte paceño, y los municipios urbanos de El Alto, Achocalla, Viacha y La Paz.

Por ejemplo, en el área de desarrollo productivo, según la autoridad, el Gobierno decidió duplicar la capacidad de la planta de procesamientos de lácteos en el municipio de Achacachi.

En el caso del norte paceño, la autoridad anunció la ampliación de la Planta Procesadora de Cítricos emplazada en Caranavi.

En Palos Blancos se construirá -además- una nueva planta industrializadora de cítricos. En Ixiamas se iniciará la edificación de silos de almacenamiento de soya, maíz y arroz con una capacidad de 32.000 toneladas. En el altiplano paceño, para Viacha, se ha garantizado el financiamiento para construir una nueva planta procesadora de derivados de quinua, trigo, avena, cañahua, almendra y otros.

“Para nuestra querida ciudad de La Paz, iniciaremos la construcción del Parque Lineal Metropolitano con una inversión de 20 millones de dólares, un espacio que contendrá 17,5 kilómetros de rutas peatonales”, dijo el Presidente.

Según Arce, este parque contará con ciclovías divididas en cinco tramos. Habrá espacios de esparcimiento, postas sanitarias y parqueos. Contemplará la restauración del edificio patrimonial del colegio Ayacucho.

Al salir de la sesión, el alcalde Arias dijo que espera ser convocado por el Presidente para coordinar el proyecto del Parque Lineal Metropolitano.

“He venido porque uno tiene que escuchar lo que quiere hacer el Presidente (Arce) y aquí me he enterado de que quiere hacer un parque lineal. Espero que coordine con nosotros; las puertas están abiertas, todo lo que se tiene que hacer por La Paz es bienvenido, por eso he venido para enterarme, qué es lo que quieren hacer para La Paz”, dijo el burgomaestre, quien asistió a la sesión junto a su esposa Mercedes Butrón.

El Alcalde fue relegado durante la realización de la sesión de honor de la Asamblea Departamental de La Paz. No estuvo en la testera y tampoco tenía un lugar asignado entre los asientos del público, tuvo que buscar un espacio en la cuarta fila.

Expresó su molestia porque “se busca paralelismos”, pues la sesión departamental se realizó en el mismo horario que el del Concejo Municipal de La Paz.

Arias contó que tuvo que buscar un asiento entre el público y ubicó una silla en la cuarta fila. “Hemos tenido que pelear un sitio para que el Alcalde de La Paz pueda estar, (dijeron) ‘que se acomode donde sea’; miremos para adelante. He enviado un mensaje grabado y televisado al Concejo Municipal; estoy pidiendo disculpas al Concejo Municipal”, dijo. “Era importante estar aquí, donde está el Presidente (Arce), para decirle que La Paz está firme para trabajar juntos”, aseguró.