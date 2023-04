El encargado de Relaciones Públicas de Uagrm, Manfredo Bravo, detalló que Cuéllar está en Italia, en una visita al papa Francisco. Añadió que a su retorno, el rector encarará el proceso que abrieron en su contra.

”Ha viajado a Italia, por una invitación que ha recibido del Vaticano, para una visita al Papa, que será el día 13 (de abril), si no me equivoco. (...) Nuestros abogados ya han planteado un error en la citación porque no se han adjuntado las demandas por las cuales es procesado”, declaro ante la prensa Bravo.

La denuncia por los 36 días de paro en Santa Cruz fue interpuesta por el dirigente de la Central Obrera Regional de El Alto, Marcelo Mayta, que es afín al Gobierno.

El vicerrector de la Uagrm, Reinerio Vargas, cuestionó al dirigente alteño por abrir el proceso. Señaló que no conoce Santa Cruz ni tampoco sabe lo que pasó en esos días de paro.

“Son más de 10 imputaciones que nos están haciendo y le suman terrorismo, les faltó papel para poner más cosas, cuando todo el mundo sabe lo que pasó acá en los 36 días. Todos hemos actuado en consecuencia de la determinación de un cabildo”, complementó.