El Tren Metropolitano compite contra ocho líneas más baratas

El dirigente está convencido de que la línea Roja será un fracaso mientras no amplíe su servicio o reduzca su tarifa. “Es un fracaso la línea Roja. Muy pocos se suben, sólo es un servicio turístico. Hoy (miércoles), tras una evaluación y observación, el vagón no funciona ni al 20% de su capacidad. Vimos dos a tres pasajeros en cada vuelta. Ya lo dijimos en anticipación que cuando empiecen a cobrar, porque 3,50 está lejos de la realidad de los bolivianos, será un fracaso, se convertirá en un elefante blanco”, advierte.

“Los 7.500 pasajes diarios es para que al menos sea sostenible, no rentable. Porque si fuese rentable, quiere decir que tendría utilidades. Con esa cantidad de pasajes vendidos no podrán tener utilidades. Sabemos que se necesita mucho personal para que funcione el tren porque tienen que revisar en cada operación para evitar riesgos. Por ello, no es un sistema rentable. No sabemos de dónde van a obtener dinero para cubrir el déficit, tampoco sabemos cuánto es el salario de los empleados. Todos esos factores hace suponer que van a tener que subvencionar, será un problema para el Ministerio de Obras Públicas”, dijo Maldonado.

Según datos de Mi Tren, en seis días comercializaron 7.200 pasajes, lo que representaría un mínimo 14.400 bolivianos y un máximo de 25.200 bolivianos (según los costos de los pasajes de 3,50 y dos bolivianos) recaudados. Al día habría existido una afluencia de 1.200 viajeros.

Maldonado no cree que al día se hayan comercializado 1.200 tickets. “Yo dudo que se hayan vendido 7.200 pasajes en seis días. Sí por día no pasaban las 200 personas que se trasladaban por el tren. Con estas cifras el déficit va creciendo, no es sostenible”, alerta Maldonado. Respecto al costo del pasaje, el experto está convencido que la Unidad Técnica de Ferrocarriles ya lo tenía definido y que no fue producto de un estudio.

El ejecutivo de Mi Tren, Junior Vega, asegura que se basaron en los gastos operativos que demandan el tren y el movimiento de pasajeros. “La Ley del Transporte es la que nos da la tarifa máxima, de las cuales la operadora puede determinar un costo en función de los gastos operativos y la afluencia que se ha tenido. Sobre la base de eso se vio que sea 3,50. Los pasajes cubren los costos de operación”, dijo.