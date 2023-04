Los más de 40 pacientes que están internados en las salas de varones y mujeres de la unidad de Traumatología del Hospital de Clínicas se declararon en emergencia. Denuncian que esperan hasta dos meses por una cirugia. La dirección se comprometió a agilizar las operaciones desde el lunes.

“Mi accidente ocurrió hace dos meses y desde ese entonces estoy esperando la operación. Primero he esperado porque no había cama pero hace tres semanas se habilitó un espacio y entré, hasta ahora no me han operado”, afirmó Silvana, una de las pacientes de la sala de mujeres de la Unidad de Traumatología del Hospital de Clínicas.

Afirmó que está desesperada, porque teme “que pase más tiempo y ya no se pueda hacer nada”.