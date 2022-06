En 2019, joven denunció a docente de la UMSA por acoso sexual, él aún da clases

En 2019, Carla decidió denunciar por acoso sexual a su docente R.R.Q., de la carrera de comunicación social de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). La víctima -de quien se cambió su nombre para resguardar su identidad- contó que sufrió acosó desde 2018.

La joven contó todo lo ocurrido a las docentes que desde el 2019 hasta la fecha la acompañan y peregrinan en el proceso por justicia. Pese a la denuncia, el docente denunciado continúa dictando clases.

“Ella, junto con un docente, hicieron la denuncia en la carrera de comunicación social y no les dieron ningún crédito, (luego) se acercaron a la facultad y tampoco fueron escuchados. Fueron donde el exrrector Waldo Albarracín, que si bien se reunió con ellos y dijo que los iba a apoyar, no se avanzó en nada”, dijo a Página Siete una de las integrantes de la Comisión Contra el Acoso Sexual de esa carrera, Susy Mitre. Al ver que nadie hacía caso al tema, el profesor que apoyaba a la joven planteó la denuncia ante la asamblea docente-estudiantil, en la que se decidió conformar una comisión de catedráticos y universitarios para hacer las denuncias respectivas. Fue entonces que designaron a Mitre, Tamara Liendo y Abigail Zuleta como parte de los docentes para crear una comisión, pero no hubo lista de los estudiantes, aunque se solicitó, no los nominaron.

Desde entonces, las docentes se reunieron para agilizar el proceso. Como no fueron recibidos ni en la carrera ni en la facultad, decidieron ver por qué vía era más factible hacer el proceso contra el docente. “Había mensajes por WhatsApp como pruebas”, dijo Mitre e indicó que se contaba con testigos del caso.

Ante esa situación, los catedráticos decidieron acudir al entonces rector Albarracín. “Vimos la forma de que el Honorable Consejo Universitario (HCU) sea el responsable para generar el proceso contra el docente”, indicó.

Aunque Albarracín dijo que podía ser una denuncia sin fundamentos, las docentes mostraron los mensajes como prueba, razón por la que él pidió que se haga una investigación, de acuerdo con Mitre.

Las docentes querían proteger a la universitaria. “Ella estaba a punto de egresar y seguía pasando clases con él. Por eso, solicitamos que todos sus trámites sean expeditos, que no se genere ningún impedimento y que -sobre todo- se guarde el nombre de la estudiante porque podría ser identificada con la cédula de identidad o número de matrícula, pero extrañamente se emitió una resolución especial desde rectorado y se dio a conocer su nombre completo y en mayúsculas”, lamentó.

La resolución circuló por grupos de WhatsApp de catedráticos. Las docentes reclamaron al exrrector porque “ni siquiera el nombre del docente estaba escrito, pero sí el de ella”.

Las docentes fueron a las oficinas de la Defensoría de los Derechos Universitarios, que entonces estaba a cargo de Griselda Sillerico, quien se comprometió a investigar.

Aunque pidió hablar con la víctima. A través del psicólogo “se hizo un diagnóstico de la estudiante y se evidenció una serie de situaciones”.

“Se establece que existen indicios suficientes para determinar que existió una vulneración a los principios de ética y moral por parte del docente. Estas conclusiones se desprenden del estudio de las conversaciones que sostenía el docente con la alumna, en las cuales se puede observar una clara intención por parte del mismo de tener algún tipo de relación con la estudiante”, indica el informe D.D.U/GSA/2019 de la Defensoría Universitaria.

El documento recomendó el inicio de un proceso administrativo “en contra del docente por acoso sexual, en consideración a las pruebas recolectadas y a los análisis técnicos. Este informe concluyó en noviembre del 2019 y desde entonces esperan justicia”. El informe se remitió al HCU, pero se recomendó que se trate en la carrera y ahí quedó.

Por la crisis de 2019 y la pandemia de 2020, el proceso no avanzó. “El docente aún da clases en la carrera”, dijo Mitre.

El caso se debía tratar el miércoles en la carrera, pero no se sabe cómo el denunciado se enteró y solicitó audiencia para el martes. Por eso, el padre de la víctima fue y pidió que se postergue. El papá de la afectada dijo que adjunta más información y documentación.