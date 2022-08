En Argentina dicen que “Bolivia demora informes sobre derrame minero” que llegó al Pilcomayo

Argentina aún está a la espera de que el Gobierno boliviano brinde un informe sobre el derrame de un dique minero en el río Pilcomayo, en el departamento de Potosí. Temen que el nivel de contaminación sea elevado, es por ello que establecieron diferentes medidas de prevención.

“Por la falta de información, a la provincia no le queda otra opción que tomar medidas preventivas hasta que se pueda confirmar si hay efectos negativos por este incidente”, indicó el director de Fiscalización y Control de Recursos Hídricos del Gobierno de la Provincia de Salta, David Le Favi.

Las estimaciones indican que el material contaminado con minerales no recuperados y elementos químicos podría entrar hasta mañana, martes, en el tramo del Pilcomayo que atraviesa Salta.

Por esta razón el Gobierno salteño recomendó a la población no consumir agua, no realizar pesca, no consumir pescados de la zona y no bañarse en el río, de acuerdo al diario El Tribuno.