“Lastimosamente mi hija ha tenido un accidente con los juegos que están justo al frente de su colegio y no es solo mi hija que está mal, su compañera también tiene fracturas en su cuello. Más que reclamo sería una denuncia, dónde está la Alcaldía, qué es lo que hace, cómo dice nuestro alcalde Manfred (Reyes Villa) que iba a arreglar todo (...). Mi hija ha recibido un golpe en la cabeza, ha convulsionado tras que ha caído”, manifestó el padre de una de las pequeñas, en un reporte de Red Uno.

Mientras que la madre de otra de niña señaló que su hija no puede mover el lado derecho de su cuerpo y tiene varios hematomas por la fuerte caída.

“Mi hija se encuentra internada en el hospital. La verdad no sé qué tiene mi hija porque no puede andar, dice que le duele. No me dijeron qué tiene exactamente, ayer en la tarde le estaban haciendo los estudios. No puede mover la derecha (de su cuerpo), en todo el cuerpo tiene hematomas que son notables, no sé cómo se va a sanar, porque este no es un golpe como si hubiera caído de la cama es un golpe muy fuerte”, relató la señora.

Vecinos reclaman la falta de mantenimiento y atención por parte de la Alcaldía en los parques infantiles y espacios públicos. El domingo una niña de 10 años murió luego de recibir una fuerte descarga eléctrica al tocar un poste en la plazuela de la OTB La Joya.

Por su parte el gerente de Empresa Municipal de Áreas Verdes y Recreación Alternativa (Emavra), Milton Copa, acudió al lugar para realizar la inspección respectiva y señaló que se hará una evaluación sobre la construcción del parque.

“En la valoración hemos podido verificar que ha sido un parque construido por una empresa privada (...). Vamos ver qué empresa ha construido este parque, hace cuantos años han construido, si todavía tiene su garantía o no. Entonces vamos a hacer toda la investigación respectiva para alertar y dar soluciones a este tipo de problemas”, señaló la autoridad.