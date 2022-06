En El Alto se activan dos gases lacrimógenos en una reunión vecinal que acaba con dos heridos

“Me siento muy indignado, porque había varias personas de la tercera edad y no podían respirar, dos de ellas fueron llevadas a un centro médico porque ya se estaban desmayándose”, manifestó un joven que estaba al interior del predio particular.

“En plena reunión de los vecinos se ha registrado dos detonaciones de gas lacrimógeno. He corrido para ver quién lanzó el gas, pero no encontré a nadie”, denunció a Unitel uno de los vecinos que participó del encuentro.

“Estábamos en plena reunión de vecinos y es cuando se escucha lanzar tres gases y han cerrado la puerta, cuando me di la vuelva y sólo había humo. Lo único que hemos hecho es escapar hacia el baño”, contó otra vecina.

Personal de Bomberos indicó que colectan pruebas y que revisarán las cámaras de seguridad para dar con los responsables.

“Por mi culpa mi mamá está internada en la clínica Agramont, yo le pedí que me acompañe a la reunión, también está otra vecina. Nos hemos encerrado en el baño, hemos corrido de un lado a otro porque el humo era increíble, eso es tentativa de asesinato, hasta me desmayé porque no podía respirar”, expresó una vecina que estaba muy afligida por la salud de su progenitora.