En el primer día de inscripción escolar hubo filas y molestia

En el primer día de inscripciones escolares hubo filas, molestias y denuncias por el incremento de pensiones. Padres afirman que deben peregrinar por conseguir cupos.

“Desde ayer he hecho fila y resulta que me dicen que no inscribirán a mi hija porque no fue preinscrita en este colegio el año pasado. Qué hago si yo recién me trasladé de zona”, dijo molesta doña Dora en la puerta del kínder Corina Gallardo, ubicado en la zona de Villa Victoria.

Desde tempranas horas, en el primer día de inscripción escolar para estudiantes nuevos se formaron largas filas en las puertas de diferentes unidades educativas fiscales. Este medio visito las unidades educativas La Paz B, Piloto, Liceo Venezuela y Hugo Dávila, donde constató que pese a las preinscripciones las filas aún continúaban.

“No, señora, no hay cupo, el año pasado nosotros ya hemos preinscrito y ahora sólo confirmamos la preinscripción, quizá alguno se desanime y en ese espacio puede entrar, pero para eso debe esperar”, indicó el personal del Liceo La Paz B a una mamá que insistía en inscribir a su hija en ese establecimiento.

Lo mismo ocurrió en el colegio Hugo Dávila, donde tampoco había cupos. El director de ese establecimiento, Juan Rivera, explicó que no hay cupos porque los estudiantes de la escuela Piloto pasan automáticamente al primer curso de secundaria de ese establecimiento.

“Ya no hay cupos en ningún colegio, he ido a dos y me dijeron que no hay nada. Ahora a dónde les voy a inscribir”, contó don Amilkar, quien lamentó que no sabía a dónde más acudir.

Muchos optaron por quedarse en las filas y buscar el cupo para el turno de la tarde.

En tanto, el presidente de la Junta Nacional de Padres de Familia de Colegios Privados, Ernesto Suárez, denunció que en los colegios privados aumentaron las pensiones, pese a las determinaciones del Gobierno, que no autorizó esa alza. Además, la Asociación Nacional de Colegios Privados (Andecop) determinó que congelará el incremento de pensiones hasta mayo, cuando el Gobierno decida si habrá incremento salarial.

Suárez aseguró que son al menos cuatro colegios de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz donde aumentaron los costos entre un 5% y 16%.

Por eso anunció que a partir de mañana saldrán en operativos para controlar esos incrementos.

A su turno, el viceministro de Educación Regular, Bartolomé Puma, aseguró que las direcciones departamentales de Educación serán las que realicen inspecciones y si hay incremento, darán inicio a un proceso.

Respecto a las filas, indicó que hubo largas filas desde muy temprano, pero luego desaparecieron por la atención.