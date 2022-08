En La Paz entra en vigencia la App “Conductor Confiable”: ¿En qué consiste?

Este miércoles el alcalde de La Paz, Iván Arias, anunció la puesta en vigencia de “Conductor Confiable”, una aplicación que permitirá a los usuarios de taxis y radiotaxis enviar su ubicación en tiempo real a familiares. Los vehículos que son parte del plan cuentan con un código QR visible.

“No se trata de sacar la aplicación y no usarla, esta aplicación para el pasajero seguro hay que hacerla conocer en los colegios, universidades, aeropuerto, supermercados, en el PumaKatari, si no lo comercializamos, nadie se va enterar. Tenemos 1.200 radiotaxis que ya están participando de esta aplicación de los 9.000 que hay. Esto hay que trabajarlo y comercializarlo porque si no lo hacemos, nadie se va a enterar”, indicó el alcalde Arias.

La autoridad edil entregó 1.200 tarjetas municipales de Operación Vehicular (TMOV) y similar número de tarjetas de Identificación del Conductor (TIC).