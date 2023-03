Alrededor de 6.000 artesanos participan de la feria de la Alasita, ubicada en el Campo Ferial del Bicentenario, con la exposición de objetos en miniatura, gastronomía y juegos lúdicos, entre otros.

El secretario de Culturas y Turismo señaló que la decisión de ampliar la feria también se debe en consideración de la población que aun no tuvo la oportunidad de acudir al campo ferial.

“Hay mucha gente que aún no ha visitado la feria o no la ha revisitado. Definitivamente la Alasita no la recorres en una sola oportunidad, de pronto se necesita de dos o tres veces para disfrutar de todo lo que ofrece”, dijo el secretario Miranda.

La Feria de la Alasita en La Paz fue inaugurada a mediodía del 24 de enero ahora el “remate” se realizará el domingo 12 de marzo.