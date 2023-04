“Yo tengo una amiga que se llama B. y ella hace eso. Yo vivía en la calle. Una vez me ha botado mi pareja y me he ido con ella, estaba una semana y hacía piezas. [Ella] de eso come, de eso se viste, hasta ha tenido una wawita y haciendo eso está embarazada ahorita”, relató Dana, víctima de violencia sexual de Cochabamba, según el estudio al cual tuvo acceso Página Siete.

Otra adolescente, Rosa, también de Cochabamba, contó que “tiene una amiga que hace eso (es proxeneta) las chicas las lleva. Ella es mi amiga, me ha ayudado harto a mí cuando en la calle no tenía para comer, ella me ha dado para comer”.

De acuerdo con otra de las investigadoras, María Soledad Fernández, son las mismas jóvenes que “ya fueron explotadas sexualmente y que están mayores” las que se convierten en proxenetas, “ellas captan a las niñas y se aprovechan de ellas”.