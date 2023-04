En la ciudad de La Paz y en Santa Cruz se registraron marchas este lunes de parte de sectores afines al Ejecutivo. En la sede de Gobierno, la marcha fue contra los maestros urbanos que están movilizados durante dos meses. En Santa Cruz, se movilizaron en apoyo a la gestión del presidente Luis Arce y contra los cívicos y otros sectores que se aprestan a realizar un paro esta semana.

En la urbe cruceña, distintos sectores sociales se movilizan en una marcha por las calles en defensa del Gobierno del presidente Luis Arce y en rechazo a los bloqueos anunciados por cívicos y sectores, que convocaron para este jueves, según el reporte de Bolivia TV.

“Lucho no está sólo (...). Vamos a apoyar al compañero Arce y que no caigamos en prebendalismo de la derecha. No más al paro, el pueblo quiere trabajar”, se escuchaba decir a un grupo de sectores que recorría las calles con letreros y pancartas.

Entre los movilizados se observó a la asociación de carpinteros, gremiales, a la dirección general de la Urbana del Movimiento Al Socialismo (MAS), y a autoridades del partido azul, además de vecinos de algunos distritos, entre otros representantes.