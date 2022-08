En los colegios de La Paz y El Alto las Kuaas están en desuso por 3 razones

“En 2019 han quedado desactualizadas”, dice el director de la unidad educativa Liceo La Paz, turno mañana, que se encuentra en el centro paceño, Wálter Lacerna Mena, al explicar una de las razones por las cuales no se utilizan las Kuaas, las computadoras portátiles que fueron entregadas por el Gobierno.

Lacerna asegura que el software de las computadoras ya no funciona y dice que, por eso, los equipos necesitan una actualización, solicitud que se debe realizar al Ministerio de Educación y a Quipus, la empresa estatal que se encarga de ensamblar las máquinas.

Pero el maestro no es tan optimista y se pregunta: “Para qué vamos a actualizar si no tenemos un espacio para instalar los equipos”. Añade, como segunda razón, que la falta de infraestructura no permite el uso de las portátiles.

En la actualidad los equipos de este establecimiento están apilados en un depósito. “Las computadoras Kuaas están guardadas aquí, porque tenemos miedo que se pierdan. Están bajo nuestra responsabilidad”, asegura la portera de la unidad educativa Liceo La Paz, turno mañana. Abre una de las dos gavetas en las que 248 Kuaas están acomodadas y llenas de polvo. En ese ambiente también almacenan todos los enseres que ya no se usan. Ahí también hay libros y otros equipos en desuso.

No es el único caso. En colegios de La Paz y El Alto las Kuaas están en desuso por falta de actualización, infraestructura y conexión, según profesores y representantes del Magisterio Urbano. Esta escena ocurre luego de ocho años de entrega de estos equipos a 141 mil alumnos de sexto de secundaria.

Este medio intentó comunicarse con el Ministerio de Educación para conocer cómo evalúan el manejo de los equipos de computación, pero no hubo respuesta.

Lacerna indicó que a la falta de actualización e infraestructura, se suma un tercer problema: la carencia de conectividad. “No sólo a internet, que ya no tenemos”, sino a las conexiones eléctricas que se necesitan para garantizar el funcionamiento de las computadoras.

La sala para esa área en la unidad educativa Liceo La Paz no cuenta con los enchufes necesarios para instalar al menos 40 computadoras. Sólo tiene dos tomas de energía y el piso está destrozado.

Los tres problemas que impiden el uso de las Kuaas son comunes y se repiten en la gran mayoría de las unidades educativas, según la explicación brindada por el secretario de secundaria de la Federación de Maestros Urbanos de La Paz, Leandro Mamani.

“El plan del trabajo en red que debía existir entre las computadoras de los maestros y estudiantes es un fracaso. En vano han dotado de computadoras a los estudiantes porque no son usadas. Hay unidades educativas que ni siquiera las han sacado de sus cajas”, observó.

En 2014, el gobierno del entonces presidente Evo Morales entregó 141 mil computadoras Kuaas a los bachilleres de las unidades educativas fiscales y de convenio de todo el país, gracias al Decreto Supremo 2013 de mayo de 2014.

Estas computadoras fueron recibidas con gran expectativa porque contenían una biblioteca de 2.000 libros, una memoria RAM de 4GB, una pantalla de 10,1 pulgadas, video integrado, cámara web giratoria, un sistema operativo Windows 8.1 Pro, wifi y conexión Bluetooth.

Además, los equipos estaban diseñados especialmente para estudiantes porque eran resistentes a las caídas y al agua.

Sin embargo, los estudiantes sólo podían utilizar las Kuaas en sus aulas y cada año necesitaban cambiar las claves, porque los equipos fueron entregados a los de último año de escolaridad.

Mamani cuenta que desde entonces muchas de las computadoras se comenzaron a almacenar porque cualquier desperfecto era responsabilidad del colegio.

El dirigente explica que pese a esa situación, hubo intentos de usar los equipos. “Algunos tuvieron éxito, pero otros sólo quedaron en eso, en intentos”.

En 2017 el entonces presidente Morales dijo que la entrega de las computadoras a los estudiantes fue un fracaso. “Hemos repartido una computadora a los maestros. Intentamos dar a los estudiantes, hemos fracasado, somos sinceros. Lamentablemente las infraestructuras no nos han acompañado”, indicó por esos días.

En la unidad educativa Venezuela, la directora Andrea Cayo explica que ese establecimiento recibió 120 computadoras Kuaas en 2014 para cuatro cursos paralelos. De esa cantidad, la mitad no se usa porque se cerraron dos paralelos y en el caso de la otra mitad, la mayoría se averiaron o se desactualizaron. “Estamos haciendo ahora un relevamiento para saber cuántas funcionan”, añade.

En la actualidad todas las computadoras están almacenadas en un estante que está en la misma oficina de dirección.

“Todas están aquí”, dice Cayo al abrir el estante y mostrar todas las computadoras guardadas en sus mismas cajas.

El secretario de secundaria de la Federación de Maestros Urbanos de La Paz explica que en “algunos colegios del centro sí pudieron poner en funcionamiento las computadoras Kuaas y usarlas, pero en los establecimientos de las laderas y del área rural, no”.

En algunos de los colegios que lograron dar utilidad a las Kuaas, enfrentan limitaciones. El profesor de técnica tecnológica de la unidad educativa Ayacucho, Eliseo Tinko, enseña robótica con las Kuaas a todos los estudiantes de secundaria. “En esos equipos se puede manejar fácilmente el arduino (la aplicación)”, dice. Agrega que lo malo es que no se pueden instalar otras aplicaciones porque la portátil se vuelve más lenta.

“Además de robótica, usamos word”, cuenta el estudiante de primero de secundaria Rafael Sánchez.

El profesor y dirigente de la ciudad de El Alto Álex Morales indica que para el manejo de los estudiantes estas computadoras ya quedaron obsoletas, porque transcurrieron ocho años desde que fueron entregadas.

Morales dice que en El Alto, el 40% (de las 14.000 que se entregaron en esa urbe en 2014) de las computadoras están siendo utilizadas. “Para eso, los padres de familia deben pagar al profesor de informática, porque no hay ítem para esa área”, sostiene.

El maestro precisa que el 60% de las computadoras ya no funcionan y todas están almacenadas en las gavetas de secretaría, dirección o almacenes”. Añade que estos equipos en lugar de facilitar la educación, trajero problemas por el cuidado que demandan.

“Antes los porteros debían dormir incluso con los equipos porque si se perdían, la unidad educativa se hacía responsable”, cuenta y dice que ahora estas máquinas de computación ya están almacenadas en las direcciones.

Hechas esas averiguaciones, este medio intentó comunicarse con autoridades del Ministerio de Educación para conocer cómo se hace el seguimiento al uso de las computadoras Kuaas en las escuelas, pero no hubo respuesta.

Mamani y Morales coinciden que aunque muchas unidades educativas no usaron desde 2014 las computadoras, en 2020, por la pandemia del covid, prestaron varios equipos a los estudiantes para pasar las clases virtuales.

Mamani ex-plica que algunas unidades educativas entregaron las computadoras a los estudiantes para que puedan pasar clases. “Unos se llevaron los equipos a sus casas y otros fueron a las unidades educativas a pasar clases a distancia”, dice.

“Con la pandemia hemos tenido que prestar las computadoras a los estudiantes que nos indicaron que no tenían celular ni otros equipos para pasar clases. No podían perjudicarse”, asegura Lacerna.

¿Equipos obsoletos?

Respecto al uso de las Kuaas, Gretzel, una de las madres de familia de la unidad educativa Liceo La Paz asegura que hubiese sido importante para los estudiantes manejar esos equipos, en especial para reforzar cada una de las materias. Dice que los padres conocen que muchas de las computadoras “ya no sirven”.

La mamá se anima a decir que la entrega de esas computadoras, al parecer, sólo sirvió como “bandera electoral”, porque los padres de familia vieron que los equipos no trajeron ningún beneficio para la población estudiantil.

“¿Kuaas, no yo nunca las he visto?”, dice una estudiante del Liceo La Paz y cuenta que los celulares son los únicos equipos tecnológicos que usan ella y sus compañeras para hacer sus tareas.

Los estudiantes de la unidad educativa Venezuela C, turno mañana, dicen que ellos tampoco usaron las computadoras.

“Hace cinco años mi hermana estaba en la promoción y nos contó que usó en una oportunidad la computadora, luego no tuvo más acceso. Ahora tendría que utilizar esos equipos, pero no ocurre. No sabemos ni siquiera dónde están guardadas”, dice Leyla, estudiante del Liceo Venezuela.