En plena entrevista, exjefe de carrera de la UMSA es denunciado por acoso y corrupción

El exdirector de la carrera Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) Édgar Pomar fue denunciado públicamente en plena entrevista radial por los delitos de acoso y corrupción. Dos mujeres dieron a conocer irregularidades en las que incurrió el docente universitario.

El exjefe de carrera escuchó las denuncias en su contra y negó todos los hechos que fueron revelados en medio de la transmisión radial. “Yo nunca he acosado a nadie, yo no soy ningún acosador, nunca he acosado a nadie”, aseguró en Radio Deseo.

Los testimonios coincidieron en el argumento de que “es fácil acceder” a Pomar cuando se trata de que “ayude” a estudiantes con su modalidad de titulación. Además indicaron que el exdirector y actual decano electo de la Facultad de Ciencias Sociales ofrece su ayuda a las jóvenes para luego invitarlas a salir y acosarlas.