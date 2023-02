No obstante, el domingo retornó la fiebre y nuevamente la llevaron al médico. Le colocaron una inyección y le negaron la internación debido a que no contaban con espacio.

Sus padres se vieron obligados a peregrinar por diferentes centros médicos y laboratorios, en busca de atención. Sin embargo, en ningún lugar quisieron internar al infante.

“Tenía fiebre que no bajaba. Fui a hospitales, laboratorio. De ahí me pase al Hospital de Niño, para que nos atiendan de emergencia, pero no me atendieron, demoraron cerca de dos horas y media”, contó el papá del menor, Eloy Gaspar.

Los médicos afirmaron que ambos casos presentan similitudes y síntomas de dengue. Sin embargo, se esperará los resultados de laboratorio para determinar si se trata o no de nuevas víctimas a consecuencia de esta enfermedad.

Ambos bebés son velados por sus familiares en sus domicilios particulares del Plan Tres Mil y la Villa Primero de Mayo.