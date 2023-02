“Vienen a mentir incluso diciendo que ellos gestionaron (el suero), no tienen sangre en la cara, porque tengo documentos que fuimos nosotros, cuando es obligación del Ministerio de Salud conseguir este medicamento que no hay en Bolivia, es una vergüenza que no se cuente con las medicinas y que nosotros lo hemos conseguido por las buenas relaciones que tenemos con nuestro par de Brasil”, cuestionó.

En el caso particular del menor que acaba de fallecer, dijo que padecía de una enfermedad de base, debido a que tenía una cardiopatía congénita, por la que fue operado en dos ocasiones. Con la picadura, hubo una reacción que complicó el cuadro, aseguró.