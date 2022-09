En Tarija acusan a un párroco de desviar dinero de la iglesia y realizar actos obscenos

“Voy a denunciar lo que está mal, me han dicho que no hable porque es hacer daño, cuál es el daño mayor, el callar o el denunciar... Nunca daba (el dinero) a los pobres, él pedía para los pobres, para nuestros comedores, entonces, no me gustaba esa actitud, le he reclamado en muchas oportunidades, he dado mis pruebas, mis quejas”, dijo la misionera Janeth Meloj.

La denunciante declaró que pidió ayuda a otras personas que trabajan en la iglesia para recabar pruebas, es así que consiguieron fotografías y conversaciones por WhatsApp de sus presuntas salidas, viajes y relaciones con supuestas parejas.

“El descubrir que el padre es homosexual y que tenía prácticas inusuales, y el amante o la pareja de él es que se me acercó a mí a averiguar qué hacía el padre, averiguar si andaba con un chico (...), todos los detalles no los quiero decir porque me amarga enormemente”, dijo la misionera.

Párroco niega todo

El párroco negó todas las acusaciones y dijo que se fue a La Paz porque se sintió mal psicológicamente debido a las denuncias.

“Yo me he sentido mal psicológicamente. Es toda una mentira, niego todo. He tenido un resfrío y nada más, rechazo rotundamente. Todo lo han dicho para hacerme daño. Al momento estoy aquí, en La Paz, no estoy dirigiendo ninguna misa, estoy en reposo”, aseveró.

Respecto a las supuestas pruebas presentadas por la denunciante, indicó que las fotos son privadas y no tendrían por qué publicarlas, ya que no las descargaron de Facebook ni de otra plataforma pública.