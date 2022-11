En Tarija, sequía provoca bajo caudal en el río Pilcomayo y mortandad de peces

El sindicato de pescadores del pueblo Wenhayek manifestó su preocupación por la aguda sequía que ha provocado que el caudal del río Pilcomayo se reduzca y ocasione la mortandad de peces en las orillas del afluente, ubicado en el municipio de Villa Montes, Tarija.

El vicepresidente del sector, Freddy Cortez, afirmó que el pueblo indígena está muy preocupado por las consecuencias del fenómeno natural, porque el río significa la vida para cientos de indígenas que habitan en las cercanías del afluente internacional.

Pidió a la gente orar para que llueva, porque si no hay agua el río no podrá recuperarse y no habrá pescado, que los indígenas usan de alimento y para generar ingresos.