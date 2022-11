En Tariquía piden un helicóptero para sofocar las llamas

“Por favor que el gobierno se movilice, mande helicóptero, que no permita que se queme así la Reserva”, manifestó uno de los pobladores de Chiquiacá, Andrés Miranda.

Agregó que el incendio de zona de Chajlla avanzó al sur de la reserva de Tariquía, hacia Astilleros norte y este se aproxima a Chiquiacá. La visibilidad es no mayor a 150 metros, de acuerdo con una nota de El País.

“Está grave la situación de los incendios, está llegando a Chiquiacá Sud el fuego (...) Tenemos fuego, tenemos humo, ya no nos deja respirar, ya no podemos salir de nuestras casas, directamente tenemos que estar con las ventanas cerradas porque ya no se puede respirar”, dijo una de las comunarias de la zona norte de la Reserva de Tariquía, Nelly Coca.

Las labores de sofocación no son suficientes por tierra porque la zona es accidentada y de difícil acceso. Es por ello que piden ayuda aérea para evitar más daño a la flora y fauna.

La comunidad de Chiquiacá se encuentra afectada también por la sequía y falta de agua.