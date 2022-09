$!Encuesta: Solo el 58% de los encuestados dice ser católico en Bolivia

Según los datos de una encuesta de la empresa Diagnosis, solamente el 58% de la población boliviana dice pertenecer a la religión católica, mientras que un 20% mencionó ser evangélico, un 13%, dice no tener afiliación religiosa y un 9% pertenece a otra religión.

De acuerdo con los datos, en 1996, un 84% de los bolivianos se identificaba con la religión católica, pero para el año 2000, bajó; lo mismo sucedió en el 2018, donde solamente un 70% se identificaba como católico y para esta gestión, se llegó a un 58%.

Los porcentajes son similares en cuanto al sexo. Un 58% de hombres y mujeres pertenecen a la religión católica.

Por otro lado, según el nivel de instrucción, un 74% de las personas que cursan la universidad y posgrados se identifican con la religión católica, un 13% se declara evangélico y un 12% no tiene una afiliación religiosa o no responde. Mientras tanto, en los segmentos de menores ingresos, los católicos bajan al 51, suben los evangélicos al 26% y quienes no responden o tienen otras preferencias religiosas alcanzan a 23%.