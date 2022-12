$!Enfrentamientos entre vecinos y avasalladores del predio Kim dejan un periodista herido

El grupo de “autoconvocados” llegó con hondas, palos y petardos, algunos con los rostros cubiertos. Quienes están asentados en el lugar no se dejaron intimidar y también respondieron con violencia, según un video de Gigavisión.

Más tarde los uniformados procedieron a pacificar el enfrentamiento en los terrenos baldíos aledaños a los predios de la familia Kim, aunque no atendieron el pedido de los vecinos, de desalojar a los avasalladores.

Una de las personas que se había asentado en el predio privado manifestó que se dirigió hasta el lugar, porque le prometieron un terreno. “Yo tengo hijos, una familia, me dijeron que este terreno es libre y nos dicen saqueadores, no nos queremos adueñar de nada, si nos muestran sus papeles vamos a pagar. He sido agredido por estas personas”, declaró.

“Nosotros estamos aquí porque el dueño murió hace años, yo quiero un terreno, tengo ocho hijos, por eso estoy aquí, pedimos que nos doten de un lote”, contó otro de los avasalladores, quien también especificó que son unas 500 personas que están en busca de un espacio para vivir.