En medio de una tensa sesión, el Concejo Municipal de La Paz abrogó por mayoría la Ordenanza Municipal (OM) 046, que permitía construcciones irrestrictas en 10 zonas de la urbe. El ejecutivo trabajará ahora en una nueva norma para la administración del territorio, un proyecto que deberá estar listo en 60 días.

La polémica ordenanza, que había sido aprobada el 7 de diciembre, fue abrogada ayer, después de que la Asamblea de la Paceñidad determinara el miércoles exigir a los concejales revocar dicho instrumento. La nueva OM tiene tres artículos que abrogaron la 046.

El miércoles, los concejales Por el Bien Común Somos Pueblo (PBC-SP) Lucio Quispe, Lucía Mamani, Lourdes Chambilla y Óscar Sogliano; además de Javier Escalier y Pierre Chaín, del MAS (Movimiento Al Socialismo), que aprobaron la 046, habían sido advertidos por la Asamblea de que si no abolían la norma iban a pedir sus renuncias.

Ayer de los seis citados, únicamente Chaín estuvo ausente por un permiso. Y a los cinco concejales se sumaron Yelka Maric (presidenta del Concejo) y Jorge Dulón, de PBC-SP; además de los masistas Joselinne Pinto, Roxana Pérez del Castillo y Eliana Paco. Los 10 concejales presentes en la sesión aprobaron dejar sin efecto la polémica norma, en medio de abucheos de algunos funcionarios municipales presentes.

La concejala masista Pérez del Castillo apuntó al alcalde Iván Arias de ser el proyectista de la Ordenanza Municipal 046, pero que “ahora busca lavarse la cara”, respecto al tema.

Acusaciones

Durante la sesión, hubo un cruce de acusaciones entre la masista Pinto y Chambilla, de PBC-SP. La primera indicó que la reacción de la población ante la aprobación de la 046 fue “un ‘sopapo’ del pueblo hacia las autoridades (concejales que aprobaron la norma), la queja real de la ciudadanía y vecinos”.

Chambilla, que fue una de las que apoyó la norma, se sintió aludida. “Yo soy respetuosa, pero no me puede amedrentar así; no me gusta que digan hemos recibido el ‘sopapo’ de la ciudadanía de La Paz, eso es una gran mentira”.

Escalier, del MAS, negó que la determinación de abrogar la ordenanza esté relacionada con la conminatoria de la Asamblea de la Paceñidad, reunida el miércoles pasado, y luego minimizó a esa institución: “Está conformada por funcionales al ejecutivo municipal”.

Por su parte, Sogliano, de PBC-SP, apuntado de haber traicionado a Arias, al respaldar la polémica norma, al final aseveró que no hubo propuestas alternativas de planificación urbana para La Paz. “El tema ha politizado su tratamiento y abrogación, y sólo es una cortina de humo para tapar supuestos hechos de corrupción y la baja ejecución del ejecutivo municipal”.

Al final de la tarde, el alcalde de La Paz, Iván Arias, afirmó que el ejecutivo comenzará a trabajar en la redacción de una nueva normativa en la que se actualicen los instrumentos de administración del territorio, tal como se estipuló en la resolución número cinco de la Asamblea de la Paceñidad, para lo cual se dio un plazo de 60 días calendario.