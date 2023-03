“No sé qué hacer. Mi esposa está internada en el hospital, mi hijito se está velando aquí. Mis hijitas están en la casa solas y yo no sé a dónde partirme”. Con esas palabras don Wilmer Calizaya lamenta todo el sufrimiento y la impotencia que tiene por no estar con las personas que más ama en este momento tan duro para su familia.

“El médico nos dijo que está igual. No ha presentado mejora, pero necesita ser operada, necesita clavos y medicamentos”, afirma Wilmer desconosolado al no saber qué hacer ya que con el dinero que gana de jardinero en el Cementerio Jardín no le alcanza para costear todo lo que le piden.

“No sé cómo ha pasado este accidente. Los choferes son imprudentes y corren nomás por esta avenida. No miden consecuencias”, dice Wilmer.

El miércoles por la mañana, Saraí llevó como todos los días a sus hijas mayores de 10, 8 y 6 años a la escuela, que está cuatro cuadras arriba de la casa donde viven. Al retornar fue embestida por una furgoneta de helados que se subió a la acera. Ese instante, el niño murió.