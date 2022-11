Epsas exige cambio de categoría de tarifa a construcciones y negocios

La Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas) informó ayer que las construcciones y los negocios de lavaderos de autos deben cambiar de categoría solidaria a comercial. Según la entidad, estas actividades deberán pagar más por el uso del agua.

En la categoría solidaria, estas actividades pagan 1,75 bolivianos el metro cúbico (m3) del líquido vital. Ahora, deberán cancelar 4 bolivianos el m3.

“Haremos el cambio de categoría, ellos están lucrando con una categoría solidaria, ellos pagan Bs 1,75 por metro cúbico, están lucrando con esa agua. No nos oponemos a los negocios, pero deben estar de acuerdo con las tarifas. Si son negocios, deben tener una tarifa comercial”, explicó el interventor de Epsas, Bladimir Iraizos, ayer en una conferencia de prensa.

Respecto a los edificios en construcción, Iraizos explicó que también deberán cancelar la categoría comercial mientras dure la obra.

“Una vez termine la obra, (el dueño de casa) volverá a la tarifa solidaria”, dijo el interventor. Añadió que los responsables de las construcciones y los lavaderos de autos deben informar a Epsas sobre sus rubros. “Si no lo hacen, tendrán multas por el consumo que han hecho. El agua potable tiene un costo y no se puede usar en mezclar cemento y en el lavado de aceras”, dijo Iraizos. “Lo que queremos es garantizar el agua”, agregó.

En caso de que los dueños de lavados de autos y edificios en construcción no cumplan con la categoría comercial, serán sancionados, advirtió Iraizos.

La Alcaldía inicia controles

El alcalde Iván Arias anunció ayer que el personal de la Intendencia, junto al de la Secretaría de Gestión Ambiental y Energías Renovables, realizará durante el fin de semana control al buen uso del agua en lavaderos de autos, edificios, jardines y otros lugares donde hay uso indiscriminado del vital elemento.

“Este fin de semana estaremos a lo largo y ancho de la ciudad en un operativo. La Intendencia y la Secretaría de Gestión Ambiental y Energías Renovables están organizando batidas barrio por barrio. Estamos pidiendo el apoyo de la Policía porque es muy importante, ya que la gente a veces se pone violenta”, dijo el Alcalde paceño.

Arias recordó que la semana pasada en Bajo Tejar 10 personas fueron retiradas de una actividad económica clandestina, reaccionaron con violencia y se tuvo que llamar a la Policía para que ponga orden.

El burgomaestre agregó que muchas veces hay una complicidad de los dueños de casa que alquilan sus predios a terceros y, sin embargo, pagan la luz y el agua con tarifa solidaria, muy poco, pero, cobran a sus inquilinos que tienen lavaderos, para su propio beneficio.

“Hay una complicidad de los dueños de casa que alquilan y los dueños de casa pagan la luz y el agua solidaria, muy poco, pero les cobran a los lavaderos para su propio peculio. Entonces fuimos con la Policía, los desalojamos, cerramos, pero al día siguiente estaban otra vez funcionando”, lamentó el burgomaestre.

Precisó que no sólo son los lavaderos los que hacen mal uso del agua, sino también en las construcciones donde hay desperdicio y no hay control.“Hay edificios que en la noche sigue avanzando, soltando el agua y no tienen sistemas de control, no tienen sistemas de cierre de válvula para que en la noche no corra el agua, entonces estamos trabajando en esto y, este fin de semana, estamos haciendo un relevamiento con nuestra Intendencia, pero, vuelvo a decir, estamos satanizando a los lavaderos y no son sólo ellos”, dijo.