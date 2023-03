La Empresa Pública Social de Agua (Epsas) reportó que las pasadas lluvias permitieron el rebalse de tres represas y aseguró que con ese registro se garantiza la provisión de agua para toda la gestión. Además, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que las lluvias continuarán en los siguientes días.

“Las tres represas de Hampaturi: Hampaturi 1, la Cumbre y Estrellani están rebalsando. La represa de Incachaca, que se encuentra en la Cumbre, donde hacemos pasar las mesas, en estos días va a rebalsar. Es la que está al lado de la carretera”, dijo el interventor de la Epsas Bladimir Iraizos.

El año pasado el país atravesó un periodo de sequía y las lluvias se demoraron en llegar. Esto hizo que las represas no se puedan llenar en los mismos periodos y despertó la preocupación de los ciudadanos. Pero las tareas de la empresa y las recientes lluvias cambiaron el panorama. “Eso significa que el suministro de agua para la gestión 2023 está garantizado”, precisó Iraizos en un contacto con los periodistas.

“Las demás represas están al máximo de su capacidad, pero adicional a eso ya estamos tomando medidas (para tener mayores reservas) como el multipropósito. Estamos haciendo un atajado, un almacenamiento de 4,5 millones de metros cúbicos si se presentara un alto consumo entre septiembre u octubre. (Para contrarrestar) focos de calor que eleve el consumo de agua de la población”, añadió el interventor.

Marcelo Peñaloza, pronosticador de turno del Senamhi, informó que hoy en la tarde se registrarán “lluvias dispersas” en el valle de La Paz y El Alto. “Para el sábado también se registrarán lluvias en el centro de La Paz y tormentas eléctricas para el norte de La Paz, en los Yungas. Finalmente, el domingo va a mejorar el clima, pero habrá cielos nubosos”, afirmó.

El profesional explicó que “nos encontramos en una etapa de transición” de la época de lluvias. “En varias regiones de Latinoamérica hubo una demora en la llegada de las lluvias, por ello continuaremos registrando precipitaciones y continuarán el siguiente mes (de abril) en todo el país”, indicó.

Prevención

Epsas no sólo trabaja en proyectos para almacenar el agua, sino para la perforación de nuevos pozos en bolsas de agua “vírgenes”. Iraizos espera que con esa acción se llegue a abastecer a la población hasta el próximo año. Resaltó que es importante cuidar el consumo del agua.

Dijo que se instalarán nuevas tuberías en El Alto para conducir agua a La Paz. “Estamos colocando una tubería con mejores condiciones. También se está abriendo un canal en Incachaca para conectar a la planta de Pampahasi para que se conecten”.

Se adquirieron 92 válvulas y 13.500 medidores de agua con sensores para detectar hasta la filtración de una gota de agua en casa. El personal de Epsas puede acudir a su vivienda y realizar su inspección, pues muchos no realizan esa labor porque no tienen recursos económicos o no conocen a un plomero, agregó.

También se realiza la conscientización a la población para evitar derroche.