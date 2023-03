El ejecutivo del Transporte Libre de La Paz, Limberth Tancara, manifestó este viernes que su sector no está de acuerdo con la implementación de la segunda fase del reordenamiento vehicular, que impulsa la Alcaldía de La Paz. Agregó que no puede ingresar este proceso a otra etapa cuando no existe un informe de la primera fase.

La administración municipal llevará adelante la segunda fase del reordenamiento, que implica que la ampliación vehicular se ampliará las zonas de San Antonio, Cruce de Villa, Sopocachi, Obrajes y Calacoto.

“Se ha pedido un informe de cómo se ha avanzado en la primera etapa, nosotros tenemos mucha observación, porque en el trabajo, tanto en el aspecto de sincronización de semáforos, semaforozación, levantar los parqueos no autorizados no se ha avanzado. Habíamos indicado a la alcaldía que era imprudente sin aprobar kínder pasar a básico”, declaró Tancara a la red Unitel.